Protesty w europejskich krajach. Zatrzymania i incydenty nie tylko we Francji

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

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Podczas demonstracji, które przetoczyły się przez całą Francję, zatrzymano prawie tysiąc osób. Szef tamtejszego MSW Laurent Nunez zastrzegł jednak, że liczba ta wzrośnie. Protesty odbyły się także we Włoszech. Mieszkańcy wyrażali swój sprzeciw wobec rządu i wysokim kosztom życia, solidaryzowali się też z francuską młodzieżą. Doszło do starć z policją.

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Opancerzony pojazd policji na ulicy w Marsylii, obok płonący kontener na śmieci i zaparkowane samochody podczas protestów.
Protesty w Marsylii we FrancjiTHIBAUD MORITZAFP

W skrócie

  • W całej Francji podczas sobotnich demonstracji zatrzymano blisko tysiąc osób, a dwie osoby zostały poważnie ranne w Tuluzie oraz Clermont-Ferrand.
  • We Włoszech doszło do licznych protestów, w tym w Rzymie, gdzie policja prewencyjnie zatrzymała ponad 40 młodych osób posiadających niebezpieczne przedmioty.
  • Mediolańska policja zatrzymała 30-letniego założyciela Ruchu 17 Października, któremu postawiono zarzut podżegania do przemocy podczas manifestacji.
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Laurent Nunez na briefingu dla prasy powiedział, że dane dotyczące zatrzymań nie są ostateczne, i przypomniał, że podczas zamieszek przed tygodniem o tej samej porze liczba zatrzymanych wynosiła ponad 380 osób (a ostatecznie było ich ponad 2 tys.).

Przekonywał, że przypadki grabieży były nie do porównania z ubiegłym tygodniem, a wielu takim próbom policja zapobiegła. Zapewnił, że również dzięki działaniom policji nie doszło do "zorganizowanych ataków na budynki publiczne, jak 17 października".

Francja. Liczne protesty w całym kraju, blisko tysiąc zatrzymanych

Szef MSW ocenił, że ogółem demonstracje, których odnotowano 289, przebiegły dobrze. Jak relacjonował, na końcu demonstracji w Paryżu pojawiły się grupy ultralewicy, które atakowały policjantów. Krótko po briefingu ministra prefektura policji podała, że manifestacja została "całkowicie rozproszona".

Nunez poinformował także, że dwie osoby zostały w sobotę poważnie ranne, jedna w Tuluzie, a druga w Clermont-Ferrand.

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Mer Marsylii Benoit Payan powiedział, że w tym mieście doszło do prób grabieży. Zaapelował do mieszkańców o czujność i ułatwienie pracy policji. Według stacji BFMTV w mieście zatrzymano 18 osób.

Nunez powiedział także, że w Orleanie, gdzie w weekend trwa kongres skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe (RN) i odbyła się kontrmanifestacja, nie doszło do starć mimo obecności "ultralewicy".

Włosi wyszli na ulice. Solidaryzują się z francuską młodzieżą

Protesty trwają nie tylko we Francji. W centrum Mediolanu we Włoszech grupa protestujących próbowała sforsować policyjne blokady podczas demonstracji z udziałem ponad 5 tys. osób, wśród których dominowała młodzież. Niektórzy handlowcy z obawy przed starciami zamknęli sklepy położone na trasie przemarszu.

Około 200 studentów i uczniów uczestniczyło w wiecu przed znanym mediolańskim Teatro Strehler. Na niesionych przez nich transparentach widniały hasła solidarności z protestującą młodzieżą we Francji.

Ogółem w stolicy Lombardii zorganizowano w sobotę kilka antyrządowych protestów.

Do starć z policją doszło w Rzymie w rejonie Koloseum, gdy manifestanci zmienili trasę i podeszli pod Łuk Konstantyna, gdzie przebywa zawsze wielu turystów. W Wiecznym Mieście odbyły się jednocześnie dwa zgłoszone wcześniej zgromadzenia: demonstracja zorganizowana przez skrajną prawicę oraz protest przeciwko wojnom.

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Przed demonstracjami rzymska policja podczas prewencyjnych kontroli zatrzymała ponad 40 młodych osób z kominiarkami i innymi przedmiotami wskazującymi na zamiar udziału w zajściach.

Protesty we Włoszech. Incydenty na demonstracjach, doszło do zatrzymań

W Turynie protestowały setki osób. Tam również doszło do incydentów - policjanci zostali obrzuceni butelkami i petardami. Funkcjonariusze użyli pałek i gazu łzawiącego. W Bolonii demonstranci wznosili hasła przeciwko policjantom i rzucali petardami.

W Neapolu grupa protestujących przeciwko wysokim kosztom życia nagrodziła brawami policjantów, gdy złagodzili kordon bezpieczeństwa i oddalili się o kilka metrów od trasy ich przemarszu. Demonstracja przebiegła spokojnie.

Wcześniej w sobotę mediolańska policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę, założyciela tzw. Ruchu 17 Października, który po gwałtownych starciach w mieście w poprzednim tygodniu nawoływał na portalu społecznościowym do udziału w sobotnich demonstracjach. Postawiono mu zarzut podżegania do przemocy.

Media podały, że zatrzymanym jest 30-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, badacz i były współpracownik jednej z największych krajowych gazet oraz think tanku ISPI.

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