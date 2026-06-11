W skrócie W środę w Belfaście odbyły się antyimigracyjne protesty, podczas których doszło do użycia armatek wodnych przez służby.

Na ulicach Belfastu zamaskowani protestujący starli się z policją, podpalano samochody, autobusy i domy, w tym należące do migrantów, a do miasta skierowano dodatkowych funkcjonariuszy.

Działania protestujących i ataki na migrantów zostały potępione przez brytyjskich polityków, w tym ministrów i premiera.

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Na nagraniach ze stolicy Irlandii Północnej widać jak zamaskowani protestujący rzucają różnymi przedmiotami w funkcjonariuszy. Policja musiała użyć armatek wodnych w celu pacyfikacji demonstrantów.

Był to już drugi dzień zamieszek w Belfaście. We wtorek dochodziło w mieście do starć z policją, a także podpalania samochodów, autobusów i domów, głównie należących do migrantów.

Protesty w Belfaście. Na miejscu kolejne oddziały

W związku z napiętą sytuacją w mieście lokalna policja poinformował o wysłaniu dodatkowych 200 funkcjonariuszy policji do patrolowania ulic. Miejscami występują również przerwy w kursowaniu komunikacji miejskiej, a niektóre szkoły zdecydowały się o wcześniejszym zakończeniu zajęć.

Do mniejszych antyimigranckich demonstracji dochodziło również w innych brytyjskich miastach m.in. w szkockim Glasgow, Londynie czy w Bangor.

Niepokoje w Irlandii Północnej wybuchły po brutalnym ataku, jakiego w Belfaście dopuścił się Sudańczyk. Ranił on wielokrotnie nożem innego mężczyznę na ulicy, w wyniku czego poszkodowany trafił do szpitala w ciężkim stanie.

Zamieszki w Belfaście. "Nieakceptowalne"

Działania protestujących spotkały się z krytyką ze strony polityków. - Około 27 osób zostało bezdomnymi ubiegłej nocy, ponieważ ludzi chodzili od drzwi do drzwi szukając obcokrajowców i podpalając ich domy. Mogą sobie jedynie wyobrazić terror jakiego doświadczyli - stwierdziła w środę minister Ruth Anderson w Izbie Lordów.

Wtorkowe ataki na migrantów potępił również premier Keir Starmer. "Sceny, które miały miejsce wczoraj w Belfaście są szokujące i całkowicie nieakceptowalne. Nie ma usprawiedliwienia dla przemocy i niepokojów, które jak widzieliśmy zagrażają społecznościom, ani dla tych, którzy zachęcają do nich w internecie, czy jakikolwiek inny sposób" - stwierdził szef brytyjskiego rządu.

"Jasne jest, że ludzie stawali się wczoraj celem tylko z powodu swojego pochodzenia, i nie będę tego tolerował. Odpowiedzialni za to odczują skutki prawne z całą mocą" - dodał Starmer, który jednocześnie wezwał wszystkich do zachowania spokoju i pozwolenia policji wykonywania swojej pracy.





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