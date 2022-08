Protesty na granicy Kosowa. NATO mówi o ewentualnej interwencji

Aleksandra Wieczorek

Po decyzji władz Kosowa w sprawie wymiany tablic rejestracyjnych, na granicy z Serbią nastąpiły protesty. Serbowie zablokowali drogi dojazdowe do przejść granicznych, mieli także wznosić barykady i strzelać do policji. Na całą sytuację zareagowało NATO, wystosowując w tej sprawie komunikat mówiący o "gotowości do interwencji".

Zdjęcie Protesty na granicy kosowsko-serbskiej. Na ulicach funkcjonariusze / Erkin Keçi/Anadolu Agency / Getty Images