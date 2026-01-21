W skrócie Polska ambasada w Belgradzie poinformowała o blokadzie przejść granicznych Serbii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry oraz Macedonii Północnej przez lokalnych przewoźników.

Blokada terminali granicznych cargo rozpocznie się 26 stycznia 2026 roku w południe i dotyczy przejazdu samochodów ciężarowych z wyjątkiem przewozów leków, żywych zwierząt, amunicji i materiałów wybuchowych.

Protest przewoźników jest reakcją na wdrożenie nowego systemu wjazdu i wyjazdu z UE (EES), który rejestruje obywateli państw spoza Unii Europejskiej podczas przekraczania granic.

"Ambasada RP w Belgradzie informuje, że w poniedziałek, 26 stycznia 2026 roku, o godzinie 12.00, zaplanowano protest przewoźników z krajów Bałkanów Zachodnich" - przekazała placówka.

Ambasada Polski w Belgradzie ostrzega. Blokady granic

Z komunikatu wynika, że "przewoźnicy z Serbii, Czarnogóry, Macedonii Północnej oraz Bośni i Hercegowiny zapowiedzieli blokady terminali granicznych cargo, a wjazd samochodów ciężarowych do wymienionych krajów oraz wyjazd z nich nie będą możliwe" - dodała ambasada RP w Belgradzie.

"Wyjątkiem są samochody ciężarowe przewożące leki, żywe zwierzęta, amunicję i materiały wybuchowe, które będą mogły ominąć kolumnę protestujących. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa protest" - czytamy w dalszej części komunikatu.

Belgradzkie stowarzyszenie przedsiębiorców Transport Międzynarodowy ogłosiło w ubiegłym tygodniu, że blokady na przejściach granicznych ze strefą Schengen są odpowiedzią na nowy system wjazdu i wyjazdu z krajów UE (EES).

Nowy system przekraczania granic UE. Przewoźnicy protestują przeciwko EES

System EES dotyczy zarządzania granicami i umożliwia rejestrowanie obywateli państw spoza Unii Europejskiej, udających się na krótki pobyt na jej terenie. Od 12 października 2025 roku są oni rejestrowani za każdym razem, gdy przekraczają granice zewnętrzne krajów europejskich korzystających z systemu.

Od 10 kwietnia 2026 roku EES będzie funkcjonował w pełni na wszystkich zewnętrznych przejściach granicznych państw europejskich, stosujących to rozwiązanie. Cyfrowy system zastąpi tradycyjne stemplowanie paszportów.

Obywatele państw trzecich, którzy przekroczyli limit nieprzerwanego pobytu przez 90 dni w ciągu 180 dni na terenie UE, nie zostaną wpuszczeni do strefy Schengen. "Protest nie ma żadnych konotacji politycznych" - czytamy w oświadczeniu stowarzyszenie serbskich przewoźników międzynarodowych.

"Jego celem jest uświadomienie Komisji Europejskiej, krajom strefy Schengen, a także klientom, że kierowcy zawodowi nie są nielegalnymi migrantami, terrorystami ani nielegalnymi pracownikami, a ich aresztowanie, deportacja i ograniczanie wykonywania pracy stanowią bezpośredni cios dla gospodarki, która opiera się na możliwościach transportowych" - napisano.

