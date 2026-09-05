W skrócie Około sześciu tysięcy osób zgromadziło się w Magedburgu na manifestacji "Festiwal Demokracji" dzień przed wyborami do władz Saksonii-Anhaltu, wyrażając sprzeciw wobec partii AfD.

Alternatywa dla Niemiec prowadzi w sondażach z poparciem przekraczającym 40 procent i niedzielne wybory mogą po raz pierwszy dać tej partii możliwość utworzenia rządu kraju związkowego.

Niemieckie partie polityczne konsekwentnie odmawiały współpracy z AfD, a wynik wyborów będzie sprawdzianem dla utrzymania tej polityki.

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W niedzielę w Saksonii-Anhalcie na wschodzie Niemiec odbędą się wybory do władz landu. W sondażach z poparciem przekraczającym 40 proc. prowadzi Alternatywa dla Niemiec. Niedzielne wybory mogą dać po raz pierwszy w historii mogą dać AfD prawo utworzenia rządu kraju związkowego.

W sobotę na ulice stolicy landu Magedburga wyszli manifestanci sprzeciwiający się postulatom AfD. Ponadto nad miastem przez cały dzień latał samolot, za którym ciągnęła się szarfa z napisem wzywającym do całkowitej delegalizacji Alternatywy dla Niemiec, a na katedrze magdeburskiej wyświetlane było hasło: "Nie oddamy tego, co kochamy. Prawdziwy patriotyzm to nie AfD".

Magdeburg. Protesty przed wyborami regionalnymi

Manifestanci zgromadzili się na pod hasłem "Festiwal Demokracji". W ich szeregach znaleźli się m.in. przedstawiciele wspólnot wyznaniowych czy związków zawodowych, chcący zmobilizować wyborców przeciwnych postulatom AfD.

- Chcemy zachęcić ich do zmiany perspektywy: dostrzegania również pozytywnych zjawisk oraz potrzeby poszukiwania demokratycznych kompromisów i rozwiązań trwających kryzysów - powiedział Pascal Begrich z organizacji Miteinander współorganizującej "Festiwal Demokracji".

Uczestnicy demonstracji mają nadzieję, że dzięki mobilizacji wyborców uda się osłabić wynik wyborczy Alternatywy dla Niemiec. Z kolei dla partii zakorzenionych od dekad w niemieckiej polityce wybory w Saksonii-Anhalcie będą testem polityki otaczania AfD kordonem sanitarnym.

Niemieckie partie polityczne dotąd konsekwentnie realizowały politykę absolutnego zakazu wchodzenia w koalicję z AfD tak na szczeblu federalnym, jak i w krajach związkowych. Wyniki niedzielnych wyborów zweryfikują nienaruszalność i trwałość kordonu.



