Demonstranci, wraz ze znaną aktywistką, próbowali zablokować główną autostradę prowadzącą do Hagi. Wszyscy protestujący zostali wprowadzeni przez funkcjonariuszy do dużego autobusu.

Setki aktywistów na drogach w Hadze. Wśród nich Greta Thunberg

Wcześniej dziesiątki funkcjonariuszy zablokowały protestującym możliwość wejścia na autostradę. Ostrzegano przy tym, że policja można sięgnąć po środki przymusu bezpośredniego, jeśli strajkujący nie dostosują się do poleceń i będą próbowali przedostać się na drogę.

- To ważne, by dzisiaj demonstrować, ponieważ żyjemy w stanie zagrożenia planetarnego - powiedziała Thunberg korespondentowi AFP, gdy policja zatrzymała marsz. - Musimy zrobić wszystko, by uniknąć kryzysu i ratować ludzkie życie - dodała. Gdy została zapytana, czy jest zaniepokojona aresztowaniem i działaniami policji odpowiedziała: - Dlaczego miałabym być?