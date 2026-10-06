W skrócie W centrum Aten odbył się protest przeciwko wizycie w Grecji sekretarza stanu USA Marco Rubio.

W demonstracji - według szacunków greckiej policji - wzięło udział ponad dwa tysiące osób.

Plac Syntagma został zamknięty dla ruchu, a na miejsce skierowano setki policjantów.

Grecka policja wprowadziła zakaz demonstracji na czas wizyty Marco Rubio, która potrwa od środy do czwartku.

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Według greckiej policji ponad dwa tysiące osób zebrało się we wtorek wieczorem w centrum Aten, protestując przeciwko wizycie w Grecji sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.

Jak informuje AFP, której fotografowie są obecni na miejscu, plac Syntagma przed budynkiem parlamentu został zamknięty dla ruchu, a w ramach wzmożonych środków bezpieczeństwa zmobilizowano setki policjantów.

Grecja: Protest w Atenach w związku z wizytą Marco Rubio

Demonstrację zorganizowały PAME, centrala związków zawodowych powiązana z grecką partią komunistyczną KKE oraz kilka innych grup studenckich i lewicowych.

"Rubio nie jest mile widziany, mordercy ze Stanów Zjednoczonych, NATO i UE muszą trzymać się z dala od naszego kraju i regionu!" - napisano w wezwaniach do udziału w demonstracji zamieszczonych na platformach społecznościowych.

W ciągu ostatnich trzech lat, od czasu, gdy wybuchła wojna w Strefie Gazy, w Grecji odbyło się wiele demonstracji solidarności z Palestyńczykami.

Marco Rubio odwiedzi Grecję. "Jest bardzo ważny sojusznikiem USA"

Rubio ma się spotkać w środę ze swoim greckim odpowiednikiem Jorgosem Jerapetritisem i z premierem Kyriakosem Micotakisem.

- Grecja jest bardzo ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. To kraj, w którym mamy nie tylko obecność wojskową, ale także silne powiązania gospodarcze - powiedział Rubio dziennikarzom przed wylotem do Aten.

Grecka policja zakazała demonstracji w centrum Aten w środę i do momentu wyjazdu Rubio w czwartek.



