W skrócie
- W centrum Aten odbył się protest przeciwko wizycie w Grecji sekretarza stanu USA Marco Rubio.
- W demonstracji - według szacunków greckiej policji - wzięło udział ponad dwa tysiące osób.
- Plac Syntagma został zamknięty dla ruchu, a na miejsce skierowano setki policjantów.
- Grecka policja wprowadziła zakaz demonstracji na czas wizyty Marco Rubio, która potrwa od środy do czwartku.
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Według greckiej policji ponad dwa tysiące osób zebrało się we wtorek wieczorem w centrum Aten, protestując przeciwko wizycie w Grecji sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
Jak informuje AFP, której fotografowie są obecni na miejscu, plac Syntagma przed budynkiem parlamentu został zamknięty dla ruchu, a w ramach wzmożonych środków bezpieczeństwa zmobilizowano setki policjantów.
Grecja: Protest w Atenach w związku z wizytą Marco Rubio
Demonstrację zorganizowały PAME, centrala związków zawodowych powiązana z grecką partią komunistyczną KKE oraz kilka innych grup studenckich i lewicowych.
"Rubio nie jest mile widziany, mordercy ze Stanów Zjednoczonych, NATO i UE muszą trzymać się z dala od naszego kraju i regionu!" - napisano w wezwaniach do udziału w demonstracji zamieszczonych na platformach społecznościowych.
W ciągu ostatnich trzech lat, od czasu, gdy wybuchła wojna w Strefie Gazy, w Grecji odbyło się wiele demonstracji solidarności z Palestyńczykami.
Marco Rubio odwiedzi Grecję. "Jest bardzo ważny sojusznikiem USA"
Rubio ma się spotkać w środę ze swoim greckim odpowiednikiem Jorgosem Jerapetritisem i z premierem Kyriakosem Micotakisem.
- Grecja jest bardzo ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. To kraj, w którym mamy nie tylko obecność wojskową, ale także silne powiązania gospodarcze - powiedział Rubio dziennikarzom przed wylotem do Aten.
Grecka policja zakazała demonstracji w centrum Aten w środę i do momentu wyjazdu Rubio w czwartek.