Autor listu był jedną z około 2200 osób (pasażerów i członków załogi) na pokładzie Titanica płynącego w dziewiczy rejs do Nowego Jorku. W katastrofie, do której doszło nocą z 14 na 15 kwietnia 1912 roku, zginęło ponad 1500 osób .

Później Amerykanin napisał książkę "The Truth About The Titanic" ("Prawda o Titanicu") , którą opublikował jesienią 1912 roku. Zrelacjonował w niej swoje przeżycia na pokładzie liniowca.

Autor opisał, jak pomagał opuszczać kobiety do szalup, wspomniał o starszym małżeństwie Straussów , które zostało na pokładzie i zginęło razem (Izydor Strauss oświadczył, że "dopóki nie zobaczy, że każda kobieta i każde dziecko na pokładzie tego statku jest w szalupie ratunkowej, sam do niej nie wejdzie").

Kiedy statek zatonął, Gracie dopłynął do przewróconej łodzi ratunkowej , pomagał też wdrapać się na nią innym. Jak napisał, ponad połowa mężczyzn, którym udało się dotrzeć do łodzi, zmarła z wyczerpania lub zimna.

W pośmiertnym nekrologu opublikowanym przez "New York Times" autor twierdził, że wspomnienia katastrofy nie opuszczały Gracie'go do ostatniej chwili. Kiedy majaczył - napisał dziennikarz - mówił: "musimy ich wsadzić do łodzi. Musimy ich wszystkich wsadzić do łodzi!".