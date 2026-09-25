W skrócie Donald Trump próbował namówić Wołodymyra Zełenskiego na wizytę w Moskwie i spotkanie z Władimirem Putinem, co według doniesień zdenerwowało prezydenta Ukrainy. Kancelaria Zełenskiego zaprzecza.

Stany Zjednoczone zaproponowały techniczne trójstronne rozmowy z udziałem Ukrainy i Rosji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Rosja rozważa udział w tych negocjacjach.

Prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał zaproszenie na szczyt G20 w Miami. Polska ma być reprezentowana na tym wydarzeniu przez prezydenta Karola Nawrockiego.

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Prezydent USA Donald Trump, otwiera się w nowym oknie próbuje ożywić rosyjsko-ukraińskie rozmowy pokojowe - ocenia agencja Bloomberga.

Podczas wtorkowego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, otwiera się w nowym oknie na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, otwiera się w nowym oknie w Nowym Jorku, otwiera się w nowym oknie amerykański lider miał zachęcać go, by udał się do Moskwy, otwiera się w nowym oknie i spotkał z Władimirem Putinem, otwiera się w nowym oknie. Wcześniej ukraiński przywódca odrzucał takie propozycje.

Trump namawiał Zełenskiego do spotkania z Putinem? Kijów zaprzecza

Agencja zaznacza, że również tym razem Zełenski odrzucił ten pomysł, a osoby zaznajomione ze stanowiskiem prezydenta Ukrainy, otwiera się w nowym oknie przekazały, że propozycja Trumpa go zdenerwowała.

Tymczasem kancelaria Zełenskiego w rozmowie z portalem Ukraińska Prawda zaprzeczyła doniesieniom agencji Bloomberga. - To nieprawdziwe informacje - podaje biuro ukraińskiego prezydenta.

Będą rozmowy USA, Ukrainy i Rosji? Padła odpowiedź z Moskwy

Zełenski był w Nowym Jorku pytany przez dziennikarza rosyjskich mediów państwowych, kiedy wybierze się do Moskwy. Prezydent ignorował wykrzykiwane do niego po rosyjsku pytania, a w pewnym momencie odpowiedział: - Na rakiecie.

W piątek Zełenski poinformował, że Stany Zjednoczone, otwiera się w nowym oknie zaproponowały zorganizowanie trójstronnego spotkania o charakterze technicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Kijów, otwiera się w nowym oknie czeka na propozycję terminów.

Rzecznik Kremla, otwiera się w nowym oknie Dmitrij Pieskow potwierdził potem, że Rosja rozważa udział w trójstronnych negocjacjach z Ukrainą i USA.

Ostatnia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską. Również w Nowym Jorku przedstawiciele władz Ukrainy i Rosji przeprowadzili oddzielne spotkania z członkami amerykańskich władz.

Władimir Putin dostał zaproszenie na szczyt G20. "Decyzja jeszcze nie zapadła"

Tymczasem w środę sekretarz stanu USA Marco Rubio, otwiera się w nowym oknie, który spotkał się na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem, otwiera się w nowym oknie, poinformował o zaproszeniu Putina na G20.

- Zaprosiliśmy prezydenta Putina na szczyt G20. Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że Putin przyjmie to zaproszenie - powiedział Rubio dziennikarzom.

Dmitrij Pieskow informował potem, że decyzja w sprawie udziału Putina jeszcze nie zapadła.

Rosja pozostaje członkiem G20, skupiającej 19 państw oraz Unię Europejską, otwiera się w nowym oknie i Unię Afrykańską. Putin po raz ostatni osobiście uczestniczył w szczycie grupy w 2019 roku, przed rozpoczęciem przez Rosję inwazji na pełną skalę przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku. Po rosyjskiej agresji liderzy świata zachodniego przyjęli konsensus oparty na izolacji dyplomatycznej Rosji. Po ponownym objęciu rządów przez Donalda Trumpa USA odstąpiły od tej zasady.

Szczyt G20 odbędzie się w Miami na Florydzie, otwiera się w nowym oknie w dniach 14-15 grudnia. Wśród zaproszonych państw znalazła się Polska, otwiera się w nowym oknie, którą będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie.



