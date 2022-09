Propaganda przekonuje do mobilizacji. Absurdalne instrukcje dla mediów

Oprac.: Artur Pokorski Świat

"Wojna ludowa z NATO", "rozkaz przeniesienia wojny na terytorium Rosji" czy przekazywanie "entuzjazmu i wdzięczności" mieszkańców terenów okupowanych - powstał zbiór zasad propagandowych, wedle którego prokremlowskie media będą przekonywać do słuszności mobilizacji i prowadzenia wojny z Ukrainą. Niezależny portal Meduza dotarł do dokumentu, który został przygotowany przez administrację Władimira Putina i rozesłany do rosyjskich redakcji.

Zdjęcie Władimir Putin / Pavel Bednyakov/SPUTNIK / AFP