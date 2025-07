Gwałtowna burza , która we wtorek nad ranem nawiedziła położony na wybrzeżu Chorwacji Split , wyrywała drzewa i zrywała dachy, paraliżując miasto - przekazały lokalne media.

We wtorek nad ranem nad drugim co do wielkości miastem Chorwacji rozpętał się silny wiatr z towarzyszącymi mu deszczem i gradem. W ciągu zaledwie kilku minut ulice, w tym część historycznego starego miasta, znalazły się pod wodą, w niektóre dzielnice zostały pozbawione prądu.