W skrócie Prokuratura w Ukrainie zamierza zawnioskować o zastosowanie wobec Andrija Jermaka aresztu z możliwością wpłacenia kaucji w związku z podejrzeniami dotyczącymi budowy osiedla "Dynastia" pod Kijowem.

Andrij Jermak twierdzi, że zarzuty wobec niego są bezpodstawne i wynikają z presji społecznej.

Według ustaleń ukraińskich służb, Jermak miał być zamieszany w proceder prania brudnych. W tle jest 460 mln hrywien, czyli blisko 38 mln zł.

Szef Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej Ukrainy (SAP) Ołeksandr Kłymenko poinformował we wtorek, że służby będą wnioskować o zastosowanie środka zapobiegawczego dla byłego szefa gabinetu prezydenta Andrija Jermaka.

- Prokuratura zwróci się o zastosowanie wobec Andrija Jermaka środka zapobiegawczego w postaci aresztu z alternatywą wpłacenia kaucji w wysokości 180 milionów hrywien (ok. 15 milionów złotych - red.) - przekazał Kłymenko.

Sprawa Jermaka. Były szef gabinetu Zełenskiego: Oskarżenia są bezpodstawne

Sam Jermak stwierdził, że zarzuty są efektem "nacisku społeczeństwa na organy ścigania" w celu podjęcia wobec niego "konkretnych decyzji".

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy na organy ścigania wywierana była bezprecedensowa presja ze strony opinii publicznej, domagającej się podjęcia przez nie konkretnych decyzji proceduralnych w mojej sprawie - ocenił Jermak.

Zdaniem byłego szefa gabinetu prezydenta Ukrainy "oskarżenia są bezpodstawne". Jak zapewnił, obecnie pracuje z prawnikami nad zgromadzeniem materiału dowodowego dotyczącego sprawy.

Jednocześnie Jermak podkreślił, że "śledztwo musi być niezależne od oświadczeń politycznych, kampanii medialnych i innych form wpływu".

- Nic się teraz nie zmieniło, podobnie jak po 28 listopada ubiegłego roku (kiedy po raz pierwszy przeszukano Jermaka - red.), kiedy to na wszystkie czynności proceduralne i wnioski reagowałem w ten sam sposób - stwierdził.

Dodajmy, że w sprawie interweniowało też Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU), którego dyrektor Semen Krywonos, cytowany przez Reutersa, zapewnił, iż Wołodymyr Zełenski nie jest obecnie przedmiotem żadnego śledztwa prowadzonego przez agencje antykorupcyjne.

Kijów. Afera wokół budowy osiedla "Dynastia", w tle miliony hrywien

Przypomnijmy, że NABU i SAP poinformowały, że były szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak otrzymał status podejrzanego w związku ze sprawą budowy ekskluzywnego osiedla "Dynastia" pod Kijowem.

Z ustaleń NABU wynika, iż podczas realizacji inwestycji dochodziło do procederu prania brudnych pieniędzy. Chodzi o kwotę 460 mln hrywien, czyli blisko 38 mln zł. "Trwają pilne czynności śledcze" - podawała służba.

Proceder, w którym według służb i prokuratury miał brać udział Jermak rozpoczął się przed wybuchem pełnoskalowej wojny - w 2018 r. Według ustaleń "Ukraińskiej Prawdy" grupą miał kierować Ołeksij Czernyszow (ps. "Che Guevara") wicepremier Ukrainy w latach 2024-2025 i były wiceszef spółki Naftogaz.

Sam Jermak podał się do dymisji ze stanowiska szef biura prezydenta Ukrainy w listopadzie 2025 r. po tym, jak NABU oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna ujawniła aferę korupcyjną w ukraińskim sektorze energetycznym.

Były szef biura prezydenta Ukrainy miał być zamieszany w proceder pobierania od kontrahentów spółki Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Status podejrzanego, jaki Jermak otrzymał w poniedziałek, nie ma jednak bezpośredniego związku z Enerhoatomem i dotyczy innej sprawy.

Z zapewnień Jermaka wynika, że oskarżenia były niesłuszne, ale zdecydował się na rezygnację dla dobra administracji Wołodymyra Zełenskiego. Były szef biura prezydenta Ukrainy po dymisji zapowiedział też dołączenie do walk na froncie.

Źródła: Ukraińska Prawda, TSN, Reuters

