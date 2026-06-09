W skrócie Karim Khan, prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, został zawieszony z powodu trwającego postępowania dotyczącego zarzutów o molestowanie.

Instytucje Trybunału stwierdziły po 18 miesiącach dochodzenia, że Khan dopuścił się "poważnych uchybień", a zarzuty dotyczą napaści.

Państwa członkowskie MTK mają zdecydować w głosowaniu o ewentualnym odwołaniu Khana ze stanowiska; termin sesji Zgromadzenia Państw Stron jeszcze nie został ustalony.

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Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze Karim Khan został w nocy z poniedziałku na wtorek zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w jego sprawie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne.

Źródło agencji Reutera podało, że instytucje Trybunały orzekły po 18-miesięcznym dochodzeniu w sprawie oskarżeń o niechciane kontakty w biurze prokuratora, że Khan dopuścił się "poważnych uchybień".

Prokurator generalny MTK zawieszony. Ważą się jego losy

W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść. Miał on ją wielokrotnie i przez długi czas nękać, zmuszając do czynności seksualnych.

Khan zaprzeczał zarzutom. Organ zarządzający MTK przekaże swoją opinię wszystkim 125 państwom członkowskim Trybunału, które poddadzą pod głosowanie kwestię ewentualnego odwołania Khana ze stanowiska.

Bezprecedensowa sytuacja w MTK. Decyzja należy do 125 państw

Od maja 2025 roku Khan przebywa na urlopie w oczekiwaniu na wynik dochodzenia.

Proces ten jest bezprecedensowy dla MTK. Jedynie Zgromadzenie Państw Stron, organ zarządzający i nadzorczy MTK, składający się z przedstawicieli wszystkich państw, które ratyfikowały Statut Rzymski, ma prawo odwołać Khana ze stanowiska, co wymagałoby większości głosów 125 państw w tajnym głosowaniu.

Nie wyznaczono jeszcze daty sesji, ale Zgromadzenie zapowiedziało, że zostanie ona zwołana tak szybko, jak to możliwe - przypomniała agencja Associated Press.

Karim Khan pełnił funkcję prokuratora generalnego od 2021 roku i wydał nakazy aresztowania m.in. premiera Izraela Binjamina Netanjahu i prezydenta Rosji Władimira Putina.





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