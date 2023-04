- To nie są zwykłe kamienie, to symbol naszej wiary - ubolewał ojciec Magloire Djaba Tossou w rozmowie z dziennikiem "Le Figaro". - Nasz kościół jest otwarty dla wszystkich, ponieważ wierzymy, że jest skarbem naszego religijnego dziedzictwa. Nie było powodu, aby go zamykać - dodał duchowny.

Profanacja we Francji. Trwa śledztwo policji

Do profanacji kościoła doszło w środę. Policja prowadzi śledztwo. Według wstępnych ustaleń żaden przedmiot nie został skradziony z kościoła, a śledczy analizują monitoring. Szkody szacowane są na kilkaset tysięcy euro.

Prokurator precyzuje, że śledczy prowadzą dochodzenie w powiązaniu z profanacją 30 marca kościoła św. Piotra w nieodległym miasteczku Trelaze, który został zdewastowany w ten sam sposób; tam również posągi świętych pozbawiono głów.

Profanację kościoła potępił w komunikacie prasowym mer Angers Jean-Marc Verchere, a jego zastępca Maxence Henry przypomniał na Twitterze, że "ten haniebny akt splądrowania" miał miejsce "po uroczystościach wielkanocnych".

Zdjęcia ze świątyni opublikowano na Twitterze.