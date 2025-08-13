"Proch w gotowości". Sąsiad Polski przetestuje "rosyjską chlubę"

Białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad-2025 będą poświęcone planowaniu wykorzystania kompleksu Oresznik - poinformował minister obrony Białorusi Wiktor Chrenin. Polityk wspomniał także o polskich manewrach, które są "najbardziej niepokojące" i mogą wymagać reakcji ze strony białoruskiej armii.

Rakiety Oresznik będą wykorzystywane w trakcie ćwiczeń Zapad-2025
Szef białoruskiego resortu obrony spotkał się z dziennikarzami, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące zbliżających się manewrów Zapad-2025, które odbywać się będą na terytorium Białorusi.

Zapad-2025. Potężna broń u sąsiada Polski

W trakcie briefingu Wiktor Chrenin zapytany został o program ćwiczeń i kluczowe elementy. Minister przyznał, że jednym z głównych punktów jest wykorzystanie kompleksu Oresznik, a także broni jądrowej.

    - To dla nas ważny element strategicznego odstraszania. Zgodnie z żądaniem głowy państwa, musimy być gotowi na wszystko. Widzimy sytuację na naszych zachodnich i północnych granicach. Nie możemy spokojnie przyglądać się militaryzacji i działaniom militarnym. Demonstrujemy naszą otwartość i pokojowe nastawienie, ale musimy zawsze trzymać proch w gotowości - stwierdził.

    Polityk ujawnił, że główna część ćwiczeń odbywać się będzie w pobliżu miasta Borysów w obwodzie mińskim. Jednocześnie dodał, że zaplanowane są także działania w innych regionach kraju m.in. w obwodzie grodzieńskim, gdzie "pododdziały będą wykonywać zadania praktyczne w celu odparcia potencjalnego przeciwnika".

    Ćwiczenia Zapad-2025. Białoruski minister o manewrach w Polsce

    Jednym z tematów, który pojawił się na konferencji ministra Chrenina były organizowane przez polskie wojsko manewry "Żelazny Obrońca". Zdaniem polityka, będą one obserwowane przez Mińsk ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

    - Najbardziej niepokojąca jest decyzja polskiego dowództwa wojskowego o utworzeniu grupy liczącej ponad 30-34 tysiące żołnierzy. Naszym zdaniem jest to poważna grupa. Musimy bardzo uważnie obserwować i to zrobimy. Jeśli wykażą jakąkolwiek agresję wobec Republiki Białorusi, mamy czym odpowiedzieć - przekonywał.

    System rakietowy Oresznik. Potężna broń w rękach Władimira Putina

    Oresznik to najnowszy rosyjski lądowy pocisk balistyczny (IRBM) wyposażony w hipersoniczną głowicę. Jego pierwsze i jak dotąd jedyne użycie bojowe miało miejsce 21 listopada 2024 roku w ataku na ukraińskie miasto Dniepr.

    Zdaniem ekspertów jest to lądowa wersja pocisku balistycznego, która bazuje na konstrukcji międzykontynentalnej rakiety balistycznej RS-26 Rubież.

    Głowice bojowe Oresznika, w końcowej fazie lotu, osiągają prędkość hipersoniczną ponad 11 Mach (około 13500 km/h - red.). Ich zasięg szacowany jest od 3000 do 5000 km, co pozwala na uderzenia w dowolne cele w Europie, w tym bazy NATO.

