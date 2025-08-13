"Proch w gotowości". Sąsiad Polski przetestuje "rosyjską chlubę"
Białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad-2025 będą poświęcone planowaniu wykorzystania kompleksu Oresznik - poinformował minister obrony Białorusi Wiktor Chrenin. Polityk wspomniał także o polskich manewrach, które są "najbardziej niepokojące" i mogą wymagać reakcji ze strony białoruskiej armii.
Szef białoruskiego resortu obrony spotkał się z dziennikarzami, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące zbliżających się manewrów Zapad-2025, które odbywać się będą na terytorium Białorusi.
Zapad-2025. Potężna broń u sąsiada Polski
W trakcie briefingu Wiktor Chrenin zapytany został o program ćwiczeń i kluczowe elementy. Minister przyznał, że jednym z głównych punktów jest wykorzystanie kompleksu Oresznik, a także broni jądrowej.
- To dla nas ważny element strategicznego odstraszania. Zgodnie z żądaniem głowy państwa, musimy być gotowi na wszystko. Widzimy sytuację na naszych zachodnich i północnych granicach. Nie możemy spokojnie przyglądać się militaryzacji i działaniom militarnym. Demonstrujemy naszą otwartość i pokojowe nastawienie, ale musimy zawsze trzymać proch w gotowości - stwierdził.
Polityk ujawnił, że główna część ćwiczeń odbywać się będzie w pobliżu miasta Borysów w obwodzie mińskim. Jednocześnie dodał, że zaplanowane są także działania w innych regionach kraju m.in. w obwodzie grodzieńskim, gdzie "pododdziały będą wykonywać zadania praktyczne w celu odparcia potencjalnego przeciwnika".
Ćwiczenia Zapad-2025. Białoruski minister o manewrach w Polsce
Jednym z tematów, który pojawił się na konferencji ministra Chrenina były organizowane przez polskie wojsko manewry "Żelazny Obrońca". Zdaniem polityka, będą one obserwowane przez Mińsk ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.
- Najbardziej niepokojąca jest decyzja polskiego dowództwa wojskowego o utworzeniu grupy liczącej ponad 30-34 tysiące żołnierzy. Naszym zdaniem jest to poważna grupa. Musimy bardzo uważnie obserwować i to zrobimy. Jeśli wykażą jakąkolwiek agresję wobec Republiki Białorusi, mamy czym odpowiedzieć - przekonywał.
System rakietowy Oresznik. Potężna broń w rękach Władimira Putina
Oresznik to najnowszy rosyjski lądowy pocisk balistyczny (IRBM) wyposażony w hipersoniczną głowicę. Jego pierwsze i jak dotąd jedyne użycie bojowe miało miejsce 21 listopada 2024 roku w ataku na ukraińskie miasto Dniepr.
Zdaniem ekspertów jest to lądowa wersja pocisku balistycznego, która bazuje na konstrukcji międzykontynentalnej rakiety balistycznej RS-26 Rubież.
Głowice bojowe Oresznika, w końcowej fazie lotu, osiągają prędkość hipersoniczną ponad 11 Mach (około 13500 km/h - red.). Ich zasięg szacowany jest od 3000 do 5000 km, co pozwala na uderzenia w dowolne cele w Europie, w tym bazy NATO.