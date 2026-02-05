W skrócie Rosyjska służba celna odkryła w porcie Petersburga ponad 2,5-tonowy fragment meteorytu Aletai podczas kontroli kontenera morskiego.

Przemytnicy deklarowali, że przewożą rzeźbę ogrodową, a wartość meteorytu oszacowano na ponad 15 milionów złotych.

Prokuratura w Rosji wszczęła śledztwo dotyczące przemytu wartościowych dóbr, a sprawcy grozi do trzech lat więzienia.

"Strategicznie ważny ładunek został odkryty podczas kontroli kontenera morskiego w porcie Petersburga" - podała służba celna Rosji. Według niej został przywieziony z jednego z krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i miał trafić do Wielkiej Brytanii.

Przemyt meteorytu w Rosji. Fragment Aletai wart miliony złotych

Jak wyjaśniono w komunikacie, przemytnicy utrzymywali, że transportują rzeźbę ogrodową. Szczegółowa analiza wykazała jednak, że w kontenerze znajduje się ponad 2,5-tonowy fragment meteorytu Aletai.

Obiekt ten może być wart około 323 miliony rubli (ponad 15 mln zł) - wynika z informacji rosyjskich celników.

Prokuratura w Rosji wszczęła śledztwo dotyczące przemytu "strategicznie ważnych dóbr i zasobów lub przedmiotów o wartości kulturowej". Sprawcy grozi do trzech lat więzienia.

Meteoryt Aletai jednym z najstarszych materiałów planetarnych na Ziemi

Meteoryt Aletai został znaleziony w zachodnich Chinach w 1898 roku. Szacuje się, że ma co najmniej 4,5 miliarda lat i pochodzi z początku powstawania Układu Słonecznego. Odkryte fragmenty ważą łącznie 74 tony.

Jest to meteoryt żelazny, należący do bardzo rzadkiej grupy chemicznej IIIE-an. Obecnie wiadomo o istnieniu jedynie dwóch takich obiektów, co czyni je niezwykle pożądanymi przez badaczy.

We wczesnej fazie istnienia Układu Słonecznego meteoryty żelazne krystalizowały w jądrze swojej planetoidy. Wobec tego należą do najstarszych fragmentów materiału planetarnego dostępnych na Ziemi.

Naukowcy wielokrotnie wyrażali etyczne obawy dotyczące sprzedaży meteorytów, które zawierają ważne wskazówki dotyczące składu wczesnego Układu Słonecznego. Ponadto można w nich znaleźć śladowe ilości złota, miedzi i irydu.

Źródła: AFP, Interfax Rosja

