Próbował otworzyć drzwi samolotu. Powstrzymano go liną

Pasażer, który leciał z Cebu na Filipinach do Seulu w Korei Południowej "dziwnie się zachowywał". Po około godzinie lotu przeniesiono go więc do pierwszego rzędu, blisko drzwi wyjściowych. Stewardessy mogły go wtedy monitorować - przekazała linia Jeju air.

Czuł "ucisk" w klatce piersiowej

Po zmianie miejsc 19-latek nagle podbiegł do drzwi awaryjnych i próbował je otworzyć. Jego motywacją miał być odczuwany w klatce piersiowej "ucisk".

Załoga natychmiast go obezwładniła. Użyła do tego liny i opasek, by utrzymać go pod kontrolą przez resztę lotu.