W skrócie Horatiu Potra, czyli rumuński najemnik podejrzany o próbę przewrotu, został zatrzymany w Dubaju na wniosek Rumunii.

Rosyjskie organizacje, powiązane z rosyjskim MSZ, próbują zablokować jego ekstradycję, angażując do tego renomowanych prawników.

Rumuńska prokuratura oskarża Potrę i Georgescu o działania przeciwko państwu, a sprawa nabiera międzynarodowego wymiaru.

24 września w Dubaju służby ZEA zatrzymały na lotnisku Horatiu Potrę, jego syna i siostrzeńca na wniosek rumuńskich władz.

Rumuński najemnik był w przeszłości żołnierzem Legii Cudzoziemskiej, a jego grupa najemników jest oskarżana m.in. o współpracę z rosyjską Grupą Wagnera w Afryce.

Rosyjskie wpływy w tle. Spiwak i Kalinin próbują zablokować ekstradycję

Dziennik przekazał, że za próbą zablokowania procesu ekstradycyjnego stoi szef fundacji Rosyjskiego Towarzystwa Bliskowschodniego Igor Spiwak. Gazeta zaznaczyła, że Spiwak w rozmowie ocenił, że sytuacja nie jest łatwa, ponieważ już w czwartek proces ekstradycyjny może się zakończyć, a Potra zostanie przetransportowany do Rumunii.

Do organizacji, na której czele stoi Spiwak należą ludzie powiązani z ministerstwem spraw zagranicznych Rosji i urodzonym w Mołdawii Ihorem Kalininem, który rekrutuje Mołdawian do walki w szeregach rosyjskiej armii. "The Guardian" przekazał, że to sam Kalinin miał zlecić Spiwakowi zadanie zablokowania procesu ekstradycji Potry.

W rozmowie z "The Guardian" Spiwak przyznał, że jego organizacja próbuje "zatrzymać ekstradycję Potry".

- Mamy duże doświadczenie i wiele osób pracuje nad jego uwolnieniem - dodał. Podkreślił, że do pracy nad tą sprawą zatrudnił renomowanych prawników. Spiwak zapowiedział, że ma zamiar jeszcze w środę odwiedzić Potrę w Dubaju.

Prokuratura w Rumunii wniosła akt oskarżenia. 22 osoby z zarzutem działań przeciw państwu

W połowie września rumuńska prokuratura powiadomiła, że skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 22 osób. Georgescu i Potra nie zostali w nim wymienieni z imienia i nazwiska, ale według mediów i ekspertów prokuratura opisuje w piśmie właśnie ich. Zarzucono im m.in. usiłowanie popełnienia czynów zabronionych, godzących w porządek konstytucyjny.

Według prokuratury dwaj oskarżeni - których opis, zdaniem komentatorów, pasuje tylko do Georgescu i Potry - próbowali przekształcić pokojowe protesty, które wybuchły w Bukareszcie po unieważnieniu wyniku wyborów prezydenckich przez Sąd Konstytucyjny 6 grudnia 2024 roku w krwawe zamieszki.

Brytyjski dziennik zwrócił uwagę, że nie jest jasne, na ile Kreml jest bezpośrednio zaangażowany w zablokowanie ekstradycji Potry. Zarazem dziennik, powołując się na źródło bliskie sprawie, przekazał, że Kreml dał zielone światło na zaangażowanie się Kalinina i Spiwaka w próbę uwolnienia Potry.

Russian Middle East Society figuruje oficjalnie jako organizacja pozarządowa, a Spiwak stwierdził, że próba zablokowania ekstradycji rumuńskiego najemnika jest jego własną inicjatywą. Dziennik podkreślił, że organizacja Spiwaka blisko współpracuje z rosyjskim MSZ i w jej szeregach pracuje wiele byłych urzędników resortu spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

Nowe wątki w śledztwie. Prokuratura oskarża współpracowników Georgescu

W lutym 2025 roku rumuńska prokuratura wszczęła postępowanie karne przeciwko Georgescu, oskarżając go m.in. o podżeganie do podważania porządku konstytucyjnego, nadużycia podczas finansowania kampanii oraz wspieranie organizacji faszystowskich, rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich. Potra miał być jego bliskim współpracownikiem.

Po unieważnieniu ubiegłorocznych wyborów prezydenckich Georgescu chciał wystartować w powtórzonych wyborach w 2025 r., ale Centralne Biuro Wyborcze odrzuciło jego kandydaturę, powołując się na orzeczenie Sądu Konstytucyjnego o unieważnieniu pierwotnego głosowania.

W wyborach, które odbyły się w maju 2025 roku, zwyciężył proeuropejski kandydat Nicusor Dan.

