"Problemy z lodem" sąsiada Polski. Gołoledź paraliżuje transport

Lód na drogach trakcji, torach i pasach startowych. Niebezpieczna gołoledź pojawiła się w wielu miejscach Czech po nocnych opadach marznącego deszczu. Nie kursują niektóre linie autobusowe. Kolejowy przewoźnik radzi podróżnym przygotować się na to, że składy mogą utykać po drodze. Lotnisko w Pradze ograniczyło ilość przyjmowanych samolotów.

Ośnieżone tory kolejowe z pracującym pługiem śnieżnym i nadjeżdżającą lokomotywą, na tle których umieszczona jest kolorowa mapa ostrzeżeń pogodowych kraju z podziałem na regiony w różnych stopniach zagrożenia.
Niebezpieczna gołoledź we wtorek rano opanowała dużą część Czech. Nie kursują niektóre pociągi, spore utrudnienia panują też na lotnisku im. Vaclava Havla w PradzeMilan Jaros/Bloomberg via Getty Images, CHMI.czmateriał zewnętrzny

"Od wczesnych godzin rannych rejestrujemy problemy z lodem, zwłaszcza na liniach wokół Pragi" - ostrzegają Koleje Czeskie w serwisie X. W Czechach z powodu oblodzenia w wielu miejscach dochodzi do poważnych utrudnień w transporcie. Z ciężką pogodą zmaga się wielu przewoźników oraz między innymi stołeczne lotnisko.

Czesi mają problem z lodem. Pociągi mogą utknąć na trasie

Niebezpieczna gołoledź wytworzyła się we wtorek rano przede wszystkim w środkowych Czechach, Pardubicach, środkowych Morawach i dużej części Wysoczyny.

W niektórych regionach w nocy na zmrożony grunt spadło do 3-6 litrów wody na metr kwadratowy, więc w wielu miejscach utworzyła się gruba warstwa twardego lodu.

Bardzo śliskie nawierzchnie dróg i torowisk doprowadziły do wielu utrudnień. W środkowych Czechach, południowej części Moraw i Ołomuńcu nie kursowały niektóre linie autobusowe.

    Oblodzenie sieci trakcyjnej i torowisk zmusiło operatorów kolejowych do odwołania kilku porannych kursów, między innymi z Pragi na południe kraju. Na części tras pociągi kursują tylko na ograniczonych odcinkach - podały Koleje Czeskie.

    Przewoźnik zalecił podróżnym ciągłe śledzenie informacji oraz zabranie na wszelki wypadek ze sobą leków, jedzenia i napojów, gdyby okazało się że niektóre pociągi utkną na trasie.

    Problemy na praskim lotnisku. Dają sobie czas na odmrożenie

    Lotnisko imienia Vaclawa Havla w Pradze poinformowało, że we wtorek rano działa "tylko w ograniczonym zakresie". Na profilu w serwisie X zarządcy portu wyjaśnili, że ograniczono liczbę przyjmowanych samolotów, by mieć więcej czasu na odmrożenie powierzchni głównego pasa startowego, miejsc postojowych dla samolotów oraz miejsc postojowych dla taksówek.

    Opóźnienia na lotnisku mogą się utrzymać przez cały dzień, a podróżnym doradzono stałe śledzenie komunikatów.

    Władze lotniska podkreśliły, że przygotowywały się wcześniej na tego typu sytuację i wzmocniono obsadę służb odpowiadających za funkcjonowanie obiektu.

    Czeski Instytut Meteorologiczny (CHMI) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed gołoledzią dla środkowej i południowej części kraju. Mają się one utrzymać do godz. 14:00.

    Kolorowa mapa Czech przedstawiająca podział administracyjny kraju z oznaczeniami stref zagrożenia. Zielone obszary oznaczają brak zagrożenia, żółte wskazują na wyższe ryzyko, a pomarańczowe na wysoki stopień zagrożenia. W legendzie wyjaśniono znaczenie...
    Niebezpieczne oblodzenie we wtorek rano wystąpiło w wielu miejscach Czech, powodując spore utrudnieniaCHMImateriał zewnętrzny

    Według synoptyków "dobrą wiadomością" jest ta, że opady marznącego deszczu na północnym zachodzie powinny ustać rano i nie przewiduje się kolejnych.

    Eksperci ostrzegają jednak, że nawet jeśli przestanie padać, w wielu miejscach gołoledź utrzyma się do południa, a lokalnie nawet dłużej.

    Źródło: CT24, Ceskenoviny, CHMI

