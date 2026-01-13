"Od wczesnych godzin rannych rejestrujemy problemy z lodem, zwłaszcza na liniach wokół Pragi" - ostrzegają Koleje Czeskie w serwisie X. W Czechach z powodu oblodzenia w wielu miejscach dochodzi do poważnych utrudnień w transporcie. Z ciężką pogodą zmaga się wielu przewoźników oraz między innymi stołeczne lotnisko.

Czesi mają problem z lodem. Pociągi mogą utknąć na trasie

Niebezpieczna gołoledź wytworzyła się we wtorek rano przede wszystkim w środkowych Czechach, Pardubicach, środkowych Morawach i dużej części Wysoczyny.

W niektórych regionach w nocy na zmrożony grunt spadło do 3-6 litrów wody na metr kwadratowy, więc w wielu miejscach utworzyła się gruba warstwa twardego lodu.

Bardzo śliskie nawierzchnie dróg i torowisk doprowadziły do wielu utrudnień. W środkowych Czechach, południowej części Moraw i Ołomuńcu nie kursowały niektóre linie autobusowe.

Oblodzenie sieci trakcyjnej i torowisk zmusiło operatorów kolejowych do odwołania kilku porannych kursów, między innymi z Pragi na południe kraju. Na części tras pociągi kursują tylko na ograniczonych odcinkach - podały Koleje Czeskie.

Przewoźnik zalecił podróżnym ciągłe śledzenie informacji oraz zabranie na wszelki wypadek ze sobą leków, jedzenia i napojów, gdyby okazało się że niektóre pociągi utkną na trasie.

Problemy na praskim lotnisku. Dają sobie czas na odmrożenie

Lotnisko imienia Vaclawa Havla w Pradze poinformowało, że we wtorek rano działa "tylko w ograniczonym zakresie". Na profilu w serwisie X zarządcy portu wyjaśnili, że ograniczono liczbę przyjmowanych samolotów, by mieć więcej czasu na odmrożenie powierzchni głównego pasa startowego, miejsc postojowych dla samolotów oraz miejsc postojowych dla taksówek.

Opóźnienia na lotnisku mogą się utrzymać przez cały dzień, a podróżnym doradzono stałe śledzenie komunikatów.

Władze lotniska podkreśliły, że przygotowywały się wcześniej na tego typu sytuację i wzmocniono obsadę służb odpowiadających za funkcjonowanie obiektu.

Czeski Instytut Meteorologiczny (CHMI) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed gołoledzią dla środkowej i południowej części kraju. Mają się one utrzymać do godz. 14:00.

Niebezpieczne oblodzenie we wtorek rano wystąpiło w wielu miejscach Czech, powodując spore utrudnienia CHMI materiał zewnętrzny

Według synoptyków "dobrą wiadomością" jest ta, że opady marznącego deszczu na północnym zachodzie powinny ustać rano i nie przewiduje się kolejnych.

Eksperci ostrzegają jednak, że nawet jeśli przestanie padać, w wielu miejscach gołoledź utrzyma się do południa, a lokalnie nawet dłużej.

Źródło: CT24, Ceskenoviny, CHMI

