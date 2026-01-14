W skrócie Liczba wniosków o odmowę służby wojskowej w Niemczech w 2025 roku wzrosła o 72 proc. i wyniosła 3867.

W grudniu, po uchwaleniu nowego modelu poboru przez Bundestag, złożono 371 wniosków o odmowę służby.

Nowy model poboru zakłada obowiązkową kwalifikację wojskową oraz możliwość wprowadzenia losowania w przypadku braku wystarczającej liczby ochotników.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Liczba wniosków o odmowę służby wojskowej w Niemczech wzrosła w 2025 roku o 72 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 3867 - przekazało Federalne Biuro ds. Rodziny i Życia Społecznego (BAFzA). Tylko w grudniu, gdy Bundestag uchwalił nowy model poboru, złożono 371 takich wniosków.

Dane przekazała w środę rzeczniczka BAFzA w rozmowie z dziennikiem z południa Niemiec "Augsburger Allgemeine".

Obowiązek służby wojskowej w RFN pozostaje zawieszony od 2011 r., jednak nadal obowiązuje prawo do odmowy jej pełnienia z powodów sumienia, zapisane w Ustawie Zasadniczej. Aby skorzystać z tej możliwości, młodzi Niemcy mogą złożyć pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem w centrum kariery Bundeswehry, skąd trafia on do BAFzA w celu podjęcia decyzji.

Niemcy. Nowy model poboru do wojska

Bundeswehra od lat zabiega o zwiększenie liczby personelu. W tym celu Bundestag uchwalił w grudniu nowy model służby wojskowej, który wszedł w życie 1 stycznia.

Przewiduje on obowiązkową kwalifikację wojskową dla wszystkich młodych mężczyzn oraz możliwość wprowadzenia poboru w drodze losowania, jeśli liczba ochotników okaże się niewystarczająca. Młode kobiety mogą wypełnić kwestionariusz dobrowolnie.

Przeciwko wprowadzeniu nowego modelu poboru opowiadała się głównie lewica, która zachęcała młodych do korzystania z prawa do odmowy służby w Bundeswehrze.

Zgodnie z nowymi przepisami resort obrony będzie co pół roku informował Bundestag o stopniu realizacji celów liczbowych Bundeswehry. Jeśli nie zostaną one osiągnięte lub będzie tego wymagać sytuacja bezpieczeństwa, parlament będzie mógł zdecydować o uruchomieniu częściowego poboru losowego.

Potrzeby kadrowe niemieckiej armii są bardzo duże. Do 2035 r. Bundeswehra ma liczyć 260 tys. żołnierzy zawodowych i kontraktowych oraz 200 tys. rezerwistów. Obecnie w jej szeregach służy ok. 182 tys. żołnierzy i ok. 50 tys. rezerwistów.

Spotkanie u prezydenta. Do rozwiązania kilka sporów Polsat News