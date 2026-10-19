W skrócie Tankowiec transportujący rosyjską ropę na Bałtyku w nocy osiadł na mieliźnie, a później został zepchnięty w stronę Danii.

Do wsparcia jednostki skierowano holownik ratunkowy z Niemiec, a sytuację nadzorowały duńskie i rosyjskie okręty wojenne.

Rano tankowiec wznowił rejs i obecnie kieruje się do portu w duńskim Skagen.

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Tankowiec Sled należący do greckiej firmy żeglugowej, ale pływający pod flagą Bahamów przewozi ładunek ropy naftowej z rosyjskiego portu w Primorsku do duńskiego portu Skagen. W niedzielę wieczorem wypłynął on z Bornholmu na zachód.

Około 1.30 w nocy z niedzieli na poniedziałek statek miał problem z napędem. Najpierw znacząco zwolnił, a następnie całkowicie się zatrzymał i osiadł na mieliźnie - informują niemieckie media.

Następnie wiatr miał zepchnąć tankowiec z dala od niemieckiego wybrzeża w kierunku Danii. Ostatecznie zakotwiczył on ok. pół mili morskiej od duńskich wód terytorialnych.

Morze Bałtyckie. Problemy tanowca z rosyjską ropą

W związku z problemami tankowca na miejsce wysłany został z niemieckiego portu Mukran na wyspie Rugia holownik ratunkowy "VB Bremen Fighter". Akcja koordynowana była przez duńską marynarkę wojenną, która informowała, że monitoruje sytuację tankowca i utrzymuje z nim kontakt radiowy.

W okolicach uszkodzonej jednostki miał również pojawić się rosyjski okręt desantowy Aleksandr Szabalin. Jest to okręt, który eskortuje na Morzu Bałtyckim statki handlowe powiązane z Rosją.

Ostatecznie niemiecka policja, która również monitorowała sytuację potwierdziła, że tankowiec wznowił podróż. Obecnie według danych portalu MarinTraffic tankowiec Sled znajduje się na wschód od duńskiej wyspy Langeland i kieruje się na północ. Jego punktem docelowym jest port Skagen w Danii.



