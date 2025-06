Problemy samolotu Air India tuż po starcie. Dreamliner wrócił na lotnisko

Boeing 787-8 Dreamliner linii Air India wrócił na lotnisko w Hongkongu niedługo po starcie - informuje agencja Reutera. Według indyjskich mediów pilot zawrócił maszynę po tym, jak zaczął podejrzewać, że ma do czynienia z "problemem technicznym". W czwartek w katastrofie Boeinga 787-8 Dreamliner, również należącego do linii Air India, zginęło co najmniej 270 osób.