"W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie naszych doradców wysokiego szczebla" - oznajmił w czwartek Donald Trump, pisząc o zapowiadanym szczycie w Budapeszcie. W stolicy Węgier ma dojść do rozmowy w cztery oczy z Władimirem Putinem.

Delegacjom mieli przewodniczyć szefowie resortów spraw zagranicznych USA i Rosji: Marco Rubio i Siergiej Ławrow. Jak donosi CNN, spotkanie zostało przełożone.

Oznacza to, że budapeszteński szczyt odbędzie się później, niż początkowo zakładano.

Wojna w Ukrainie. Rubio rozmawiał z Ławrowem, omówili "kolejne kroki"

Na razie nie wiadomo, dlaczego spotkanie delegacji amerykańskiej i rosyjskiej zostało przesunięte. Jedno ze źródeł wskazuje na "rozbieżne oczekiwania" stron wobec zakończenia wojny w Ukrainie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji podało, że spotkanie Marco Rubio i Siergieja Ławrowa "wymaga przygotowania". W kontekście szczytu w Budapeszcie zaznaczono, że "nie można odkładać czegoś, co nie zostało uzgodnione".

Rubio i Ławrow w poniedziałek odbyli rozmowę telefoniczną. Omówiono "kolejne kroki" po zeszłotygodniowej rozmowie prezydentów: Trumpa i Putina.

Marco Rubio "podkreślił znaczenie nadchodzących spotkań jako okazji dla Moskwy i Waszyngtonu do współpracy w dążeniu do trwałego rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej, zgodnie z wizją prezydenta Trumpa" - czytamy w oświadczeniu Departamentu Stanu USA.

Komunikat w sprawie wydał również Kreml, określając dyskusję ministrów jako "konstruktywną". Poruszono kwestię "możliwych konkretnych kroków mających na celu wdrożenie ustaleń" Trumpa i Putina - podkreślono.

Według jednego ze źródeł CNN "stanowisko Rosji nie ewoluowało wystarczająco poza maksymalistyczne stanowisko". W tym tygodniu może dojść do kolejnej rozmowy Rubio z Ławrowem.

Szczyt na Alasce. Rozmowa Trumpa z Putinem trwała prawie trzy godziny

W sierpniu odbyło się pierwsze w tej kadencji spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Rosyjski przywódca został z honorami przyjęty w Anchorage na Alasce.

Rozmowa polityków trwała prawie trzy godziny i nie przyniosła przełomu. - Nasze spotkanie było niezwykle skuteczne, we wszystkich punktach świetnie się dogadaliśmy, jest tylko kilka, które nam pozostało. (...) Jeden jest prawdopodobnie najważniejszy, ale mamy bardzo duże szanse, żeby go osiągnąć - tłumaczył wówczas republikanin.

- Jesteśmy przekonani, że aby ugoda była długotrwała, musimy wyeliminować podstawowe przyczyny konfliktu, a wszystkie obawy Rosji muszą być wzięte pod uwagę - mówił z kolei Putin.

Źródło: CNN, Reuters

Kierwiński w "Graffiti" o podejrzanym o próbę podpalenia biura PO: Bogaty życiorys gróźb wobec Donalda Tuska Polsat News Polsat News