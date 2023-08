Wielka Brytania. Ogromne opóźnienia na lotniskach

Lotnisko Heathrow poinformowało późnym wieczorem w poniedziałek, że rozkłady lotów pozostały w znacznym stopniu zakłócone, dodając, że osoby podróżujące we wtorek powinny skontaktować się ze swoimi liniami lotniczymi przed udaniem się na lotnisko. Z kolei lotnisko Gatwick oświadczyło, że planuje uruchomić normalny rozkład lotów we wtorek, ale zaleciło pasażerom sprawdzenie statusu lotu u swoich linii lotniczych przed przybyciem na miejsce.

NATS wyjaśniła później, że w efekcie awarii ograniczona została zdolność do automatycznego wprowadzania planów lotu, czyli informacji o tym, skąd i o której wylatuje dany samolot oraz dokąd i jaką trasą zmierza. Te informacje trzeba było wprowadzać ręcznie, co trwało znacznie dłużej. Stwierdzono wówczas, że "powrót lotów do normy zajmie trochę czasu".