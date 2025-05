Kiedy w 2011 roku rząd w Berlinie zawiesił pobór do wojska , armia przestała śledzić losy byłych poborowych, a przepisy o ochronie danych ograniczają dostęp wojska do informacji o miejscu zamieszkania obywateli.

Inspektor generalny Bundeswehry Carsten Breuer ocenił, że liczba zawodowych żołnierzy musi wzrosnąć do końca dekady z ok. 180 tys. do 200 tys. Armia potrzebuje również ok. 260 tys. rezerwistów - dodał. Obecnie jest ich zaledwie ok. 60 tys.