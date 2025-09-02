Problem edukacyjny Niemców. Dotyczy 11 milionów dorosłych

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

20 proc. Niemców ma trudności z czytaniem i pisaniem - wynika z danych opublikowanych przez Uniwersytet w Hamburgu. Ten wysoki odsetek od lat pozostaje na niezmienionym poziomie. Naukowcy twierdzą, że istnieje co najmniej kilka przyczyn tego niepokojącego zjawiska. Co więcej, taka stagnacja i negatywne trendy dostrzegalne są także na całym świecie.

Jedna piąta dorosłych w Niemczech ledwo czyta i pisze
Jedna piąta dorosłych w Niemczech ledwo czyta i piszekarolinagrabowskapixabay.com

Odsetek osób o niskich umiejętnościach czytania i pisania w Niemczech pozostaje na niezmienionym poziomie 20 procent. Jest to 10,6 miliona dorosłych w wieku od 16 do 65 lat. Poinformował o tym we wtorek (02.09.2025) Uniwersytet w Hamburgu przed Międzynarodowym Dniem Alfabetyzacji (przypadającym 8 września), powołując się na specjalną analizę "LEO PIAAC 2023".

Stagnacja w Niemczech...

Nie poprawiła się również integracja tych osób dorosłych na rynku pracy. Dane z badania "LEO" przeprowadzonego przez Uniwersytet w Hamburgu wykazały, że do 2018 roku istniał wyraźnie pozytywny trend w rozwoju umiejętności czytania i pisania w Niemczech, poinformowała uczelnia.

    Stagnację można wyjaśnić wpływem wielu kryzysów w latach 2018-2023. Spośród osób o niskich umiejętnościach czytania i pisania tylko 17 procent zgodziło się ze stwierdzeniem, że mają poczucie, iż mogą wpływać na wydarzenia polityczne w kraju. Według analizy ich udział w rynku pracy nie wzrósł w latach 2018-2023, ale utrzymuje się na poziomie około 60 procent.

    18 procent osób o niskich umiejętnościach czytania i pisania pozostało w zawodach niewymagających kwalifikacji, a 40 procent pracowało w zawodach manualnych lub rzemieślniczych.

    ...i stagnacja na świecie

    Również w porównaniu międzynarodowym zaobserwowano głównie stagnację lub negatywne trendy wśród osób o niskich umiejętnościach czytania i pisania.

      Według Uniwersytetu w Hamburgu badanie "LEO" oraz "Programme for the International Assessment of Adult Competencies" (PIAAC) pokazują poziom umiejętności czytania i pisania wśród dorosłych. Badanie "LEO" przeprowadzone przez Uniwersytet w Hamburgu jest najbardziej szczegółowym reprezentatywnym badaniem dotyczącym niskiego poziomu umiejętności czytania i pisania wśród dorosłych w Niemczech. Badanie OECD "PIAAC" ma na celu międzynarodowe porównanie kompetencji dorosłych, w tym umiejętności czytania i pisania.

      W swojej specjalnej analizie naukowcy z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu w Hamburgu przeanalizowali aktualne dane "PIAAC" dotyczące rozwoju umiejętności czytania i pisania dorosłych w latach 2012-2023.

      Dagmara Jakubczak, Deutsche Welle

      Oryginalny artykuł dostępny jest tutaj.

