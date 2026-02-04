W skrócie Ryan Routh został skazany na karę dożywotniego więzienia za próbę zamachu na życie Donalda Trumpa.

Routh bronił się sam podczas procesu i nie przyznał się do winy, a sąd odrzucił jego prośbę o łagodniejszą karę.

Agenci Secret Service nakryli mężczyznę, gdy obserwował Trumpa na jego prywatnym polu golfowym na Florydzie.

Ryan Routh był oskarżony o próbę zamachu na życie Donalda Trumpa. 59-latek jeszcze we wrześniu 2025 roku usłyszał łącznie pięć zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa amerykańskiego polityka. Do zdarzenia doszło dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 roku.

W środę mężczyzna został skazany przez sąd na Florydzie na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Routh w trakcie procesu nie przyznał się do winy, nie skorzystał też z pomocy prawników i bronił się sam - mimo braku stosownego wykształcenia.

USA: Ryan Routh planował zamach na życie Trumpa. Zapadł wyrok

Sędzia Aileen Cannon, mianowana przez Trumpa, przychyliła się do wniosku oskarżycieli, którzy domagali się dla 59-latka kary dożywocia. Sam Routh prosił o wymierzenie kary 27 lat pozbawienia wolności.

Prokuratorzy argumentowali, że przestępstwa Routha "niezaprzeczalnie zasługują na karę dożywotniego pozbawienia wolności", ponieważ - jak stwierdzili - "od miesięcy planował on zabójstwo, był gotów zabić każdego, kto stanął mu na drodze i nie wyraził ani żalu, ani skruchy".

Jeden z oskarżycieli John Shipley mówił ławie przysięgłych, że "spisek" na życie Trumpa był "starannie zaplanowany i śmiertelnie poważny", oraz podkreślał, że bez interwencji Secret Service "Donald Trump by nie żył".

Prokuratorzy opisywali, że Routh przybył na Florydę około miesiąca przed incydentem, zatrzymał się na parkingu dla ciężarówek i śledził poczynania i harmonogram Trumpa.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna miał przy sobie sześć telefonów komórkowych i posługiwał się fałszywymi dokumentami. Oskarżyciele mówili również, że w dniu zdarzenia Routh ukrywał się w krzakach przez prawie 10 godzin. Śledczy na miejscu incydentu znaleźli karabin szturmowy, dwie torby z metalowymi płytkami przypominającymi kamizelki kuloodporne oraz kamerę wideo skierowaną na pole golfowe.

Zamach na Donalda Trumpa. Okrzyki córki skazanego mężczyzny

Routh w trakcie procesu zaprzeczał, jakoby zamierzał zabić Trumpa i deklarował, że w więzieniu jest gotów poddać się leczeniu psychologicznemu w związku z zaburzeniami osobowości. Mężczyzna sugerował również, że ławnicy zostali wprowadzeni w błąd co do faktów, ponieważ nie był w stanie przygotować odpowiedniej obrony prawnej na rozprawie.

Po odczytaniu wyroku przez ławę przysięgłych Routh próbował kilkakrotnie dźgnąć się długopisem. Ostatecznie został obezwładniony przez funkcjonariuszy. Jego córka wykrzykiwała natomiast, że jej ojciec nikogo nie skrzywdził i że wyciągnie go z więzienia.

Routh, który w chwili aresztowania mieszkał na Hawajach, a wcześniej w Karolinie Północnej, został skazany również w związku z trzema zarzutami nielegalnego posiadania broni palnej i jednego zarzutu utrudniania pracy funkcjonariuszowi federalnemu podczas aresztowania.

"To był zły człowiek". Donald Trump reaguje po wyroku

Agenci Secret Service zauważyli Routha ukrywającego się w krzakach kilkaset metrów od miejsca, w którym Trump grał w golfa w swoim klubie w Palm Beach na Florydzie 15 września 2024 roku. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, porzucając karabin szturmowy, ale później został aresztowany.

Do wrześniowego incydentu doszło dwa miesiące po tym, jak kula wystrzelona przez uzbrojonego napastnika drasnęła Trumpa w ucho. Sytuacja ta miała miejsce podczas wiecu wyborczego w Butler w Pensylwanii.

Trump uczynił z prób zamachów temat swojej kampanii, twierdząc, że w kwestii prowadzenia śledztw nie można ufać zarządzanemu przez administrację Joe Bidena Departamentowi Sprawiedliwości USA.

Prezydent USA odniósł się do wyroku w poście zamieszonym w Truth Social. "To był zły człowiek ze złymi zamiarami, a oni go złapali" - napisał Trump.

