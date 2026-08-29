W skrócie W sobotę rano w kilku rejonach Niamey doszło do strzelaniny i eksplozji, a atak został wymierzony m.in. w międzynarodowy port lotniczy im. Hamaniego Diori oraz w siedzibę prezydenta Abdourahmane Tianiego.

Siły bezpieczeństwa poinformowały o odzyskaniu kontroli nad sytuacją przy lotnisku po ataku na wojskową Bazę 101, mimo że po oficjalnym komunikacie w okolicy wciąż były słyszalne strzały.

Był to trzeci w tym roku poważny incydent w rejonie lotniska w Niamey, a Niger pozostaje pod kontrolą junty wojskowej od zamachu stanu w lipcu 2023 i nadal walczy z islamskimi rebeliantami.

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W sobotę wczesnym rankiem w kilku rejonach Niamey rozległy się odgłosy strzelanin i eksplozji. Źródło w służbach bezpieczeństwa przekazało agencji Reutera, że "terroryści" zaatakowali międzynarodowy port lotniczy im. Hamaniego Diori i próbowali sforsować kordon bezpieczeństwa wokół siedziby prezydenta Abdourahmane Tianiego.

Jeden ze świadków relacjonował, że w pobliżu pałacu prezydenckiego doszło do intensywnej strzelaniny.

Niger. Atak na lotnisko w stolicy kraju. Siły bezpieczeństwa: Sytuacja opanowana

Cytowany przez Reutersa Bana Wagana Ibrahim, przedstawiciel Rady Konsultacyjnej ds. Odbudowy, poinformował, że napastnicy obrali za cel wojskową bazę lotniczą znaną jako Baza 101, zlokalizowaną przy lotnisku, jednak siły bezpieczeństwa odzyskały kontrolę nad sytuacją.

"Kolejny tchórzliwy atak na Bazę 101 i po raz kolejny nasze siły obrony i bezpieczeństwa stanęły na wysokości zadania. Sytuacja opanowana" - napisał Ibrahim na Facebooku. Reuters podał jednak, powołując się na relację świadka, że po opublikowaniu tego wpisu w okolicach lotniska nadal słychać było strzały.

Agencja AFP podała, że w sobotę rano nadawanie programu nigerskiej telewizji państwowej zostało przerwane po nocy, podczas której w kilku dzielnicach stolicy słychać było intensywną strzelaninę.

Rząd wydał rano oświadczenie wzywające do zachowania spokoju i informujące o mobilizacji sił bezpieczeństwa.

Jak podają źródła w nigeryjskich służbach bezpieczeństwa oraz Yvan Guichaoua, starszy badacz z Międzynarodowego Centrum Studiów nad Konfliktami w Bonn, poranny atak trwał kilka godzin i brali w nim udział żołnierze z miejscowości Ouallam, Tera i Dosso na południowym zachodzie.

Jak podaje Reuters, wojska w tym rejonie poniosły ciężkie straty w walkach z Państwem Islamskim.

Napięcia w Niamey. Seria ataków na lotnisko

To już trzecie w tym roku poważne niepokoje w Niamey, a konkretnie w części miasta obejmującej międzynarodowy lotnisko i wojskową bazę lotniczą - przypomniała agencja Reutera.

Niger, bogaty w surowce kraj Afryki Zachodniej dysponujący znacznymi zasobami uranu, ropy naftowej i złota, jest rządzony przez juntę wojskową od czasu zamachu stanu z lipca 2023 roku, w wyniku którego odsunięto od władzy prezydenta Mohameda Bazouma. Państwo nadal walczy z islamskimi rebeliantami powiązanymi z Al-Kaidą i tzw. Państwem Islamskim.

Afrykański odłam Al-Kaidy przyznał się do przeprowadzenia w czerwcu ataku na lotnisko w Niamey.



