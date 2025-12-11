W skrócie Rosyjskie okręty wojenne pojawiły się u wybrzeży Beninu w trakcie próby zamachu stanu i wycofały się po porażce buntowników.

Dziennikarze twierdzą, że Rosja może próbować rozszerzyć swoje wpływy w regionie, co widać także po działaniach prorosyjskich aktywistów.

Utrzymanie władzy w Beninie było możliwe dzięki wsparciu lotniczemu z Nigerii i mobilizacji sił ECOWAS.

W niedzielę władze w Beninie poinformowały, że doszło do próby zamachy stanu. Zauważono także aktywność prorosyjskich propagandystów, powiązanych z moskiewskimi sieciami informacyjnymi. Jednym z nich był Kemi Seba, lider "ruchu na rzecz Afryki", który określił atak buntowników "dniem wyzwolenia". Wpisy te usunął, gdy pucz okazał się nieudany.

Wpływy Kremla były także widoczne po stronie innych opozycjonistów. Nathalie Yamb, szwajcarsko-kameruńska aktywistka ściśle powiązana z Rosją i juntami wojskowymi Sahelu, uznana przez Unię Europejską za personę non grata, została specjalnym doradcą przywódcy junty wojskowej w Nigrze.

Opozycjoniści rozpowszechniali zmanipulowane nagrania i zdjęcia z wieców patriotycznych organizowanych kilka lat temu w Kotonu - największym mieście Benina. Miały one przekonać odbiorców, że buntowników wsparły dwa miliony protestujących.

Rosyjskie okręty u wybrzeży Beninu. Pojawiły się w kluczowym momencie

Według agencji Sahara Reporters próba zamachu stanu była najprawdopodobniej zaplanowania i przygotowana, ponieważ wojskowa aktywność trwała zbyt krótko jak na tego typu zrywy. Ponadto w pobliżu portu w Kotonu zauważono dwa rosyjskie okręty wojenne, które pozostawały tam do czasu rozbicia buntowników.

Rosyjskie okręty są rozmieszczone w różnych rejonach wokół Afryki. Pod koniec listopada Kreml uzyskał dostęp do portu Lome w sąsiednim Togo, po zawarciu porozumienia z władzami tego kraju o współpracy wojskowej. Dwa porty, Togo i Kotonu, oddalone są od siebie o 150 km.

Wiadomo, że Rosja aktywnie wykorzystuje Lome, do którego na początku grudnia podpłynął masowiec Matros Szewczenko. Według Intelligence Online, platformy zajmującej się wywiadem i szpiegostwem, statek podejrzewany jest o transport uranu z Nigru, co oznacza, że w drodze do Rosji muszą eskortować go okręty wojenne.

Moskwa ma jednak dążyć do zwiększenia wpływów w Zatoce Gwinejskiej. Medialne sugestie, jakoby zamach stanu w Beninie był inspirowany ze strony Rosji, pojawiają się w związku z tym, że kontrola nad tym krajem dałaby jej nieskrępowany dostęp do Sahelu, który od Atlantyku na zachodzie po Morze Czerwone na wschodzie opanowany jest przez junty wojskowe.

Próba zamachu stanu w Beninie

Do nieudanego zamachu stanu w Beninie doszło 7 grudnia, gdy grupa oficerów, której przewodził podpułkownik Pascal Tigri, próbowała obalić prezydenta Patrice'a Talona.

Jak podało BBC, gdyby próba zamachu stanu w Beninie zakończyła się sukcesem, byłaby dziewiątą w ciągu ostatnich pięciu lat, która rozprzestrzeniłaby się w tym regionie. Wysoki rangą urzędnik w Beninie przekazał, że przywódca nieudanego niedzielnego zamachu stanu schroni się w sąsiednim Togo.

Utrzymanie rządu Beninu zapewniły zwłaszcza powietrzne siły nigeryjskie. ECOWAS (Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej) ogłosiła również wysłanie wojsk lądowych z Ghany, Wybrzeża Kości Słoniowej i Sierra Leone w celu wzmocnienia obrony porządku konstytucyjnego - podało BBC.

Dodatkowo prezydent Nigerii Bola Tinubu zapowiedział, że nie dopuści do kolejnego przewrotu w regionie, gdzie obecnie nieliczne kraje posiadają demokratycznie wybrane rządy.

