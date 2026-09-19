"Próba ingerencji" w wybory w Rosji. "Atak trwa niemal bez przerwy"

Maria Literacka

Maria Literacka

Moskiewski system głosowania elektronicznego padł w nocy z piątku na sobotę ofiarą potężnego cyberataku - podała agencja Interfax. Szefowa rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej przekazała, że atak ten "trwa niemal bez przerwy", jednak mimo to system "działa normalnie", a Rosjanie mogą bez zakłóceń głosować w wyborach do Dumy Państwowej.

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Kobieta wkłada kartę do przezroczystej urny wyborczej z rosyjskim godłem, obok dwie osoby w sali wyborczej.
Rosja. Trwają wybory do Dumy Państwowej. Władze o "próbie ingerencji" IGOR IVANKOAFP

W skrócie

  • System głosowania elektronicznego w Moskwie został w nocy zaatakowany podczas potężnego cyberataku - twierdzi szefowa rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej.
  • Według niej głosowanie elektroniczne przebiega normalnie mimo trwających ataków.
  • Rosyjskie władze informują o również udaremnionej próbie sabotażu sieci telekomunikacyjnych na Dalekim Wschodzie, wpływającej na głosowanie.
  • Władze twierdzą, że awaria internetu została naprawiona, a głosowanie odbywa się bez zakłóceń.
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- Moskiewski system był przez całą noc poddawany bardzo silnemu atakowi, dosłownie bez przerwy, przez całą noc. Atak ten trwa niemal bez przerwy, jest bardzo rozległy i intensywny, co oznacza, że obecnie jest wymierzony w Moskwę - powiedziała podczas sobotniej rozmowy z dziennikarzami Ełła Pamfiłowa, szefowa rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej.

Jednocześnie w jej opinii zdalne głosowanie elektroniczne odbywa się "normalnie", bez zakłóceń.

W piątek rozpoczęły się wybory do Dumy Państwowej - niższej izby rosyjskiego parlamentu. Głosowanie, do którego uprawnionych jest 111 mln obywateli, zakończy się w niedzielę.

Rosja. Wybory do Dumy Państwowej. CKW: Trwają cyberataki na system zdalnego głosowania

- Wszystko jest w porządku i nikt tego nie zauważył. (...) Nie otrzymaliśmy żadnych informacji o żadnych incydentach ani skargach dotyczących DEG (systemu zdalnego głosowania elektronicznego - red.) - przekazała Pamfiłowa.

Cyberataki określiła mianem "wyraźnie skoordynowanej próby", która ma na celu "zakłócenie normalnego funkcjonowania systemu i wywarcie negatywnego wpływu na cały proces wyborczy w stolicy".

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Zdaniem szefowej CKW wszystkie ataki są "skutecznie odpierane", nad czym pracują zarówno specjaliści techniczni, jak i organizatorzy. - Mają sytuację pod pełną kontrolą, a bezpieczeństwo systemu pozwala na niezakłócone głosowanie, bezpieczeństwo danych i integralność deklaracji woli obywateli - oceniła Pamfiłowa.

"Próba ingerencji" w wybory w Rosji. Władze o udaremnionym akcie sabotażu

Z kolei rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfryzacji, Łączności i Komunikacji Masowej poinformowało, że doszło do udaremnionej próby sabotażu wymierzonej w sieci telekomunikacyjne na Dalekim Wschodzie. Skutki awarii zostały naprawione - przekazał resort.

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"Przerwy w dostawie internetu były spowodowane celowym uszkodzeniem łącza światłowodowego - kolejną próbą ingerencji w wybory. Nie powiodła się: głosowanie odbywa się normalnie" - czytamy w oświadczeniu ministerstwa.

Do zakłóceń miało dojść na wyspie Sachalin oraz w Magadanie, Kraju Kamczackim oraz Czukockim Okręgu Autonomicznym.

Źródła: Reuters, Interfax

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