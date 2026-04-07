W skrócie Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J. D. Vance odwiedził Węgry, by wesprzeć premiera Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych.

Vance zadeklarował wsparcie ze strony Waszyngtonu dla obecnego premiera Węgier oraz podkreślił znaczenie współpracy amerykańsko-węgierskiej.

Wiceprezydent USA stwierdził, że doszło do próby ingerencji w wybory na Węgrzech ze strony "biurokratów w Brukseli".

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance we wtorek przybył z wizytą na Węgry, aby wesprzeć premiera Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na najbliższą niedzielę.

W trakcie konferencji prasowej Orban podkreślił, że USA i Węgry będą kontynuować swoją "strategiczną współpracę". - Jesteśmy wdzięczni prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi i wiceprezydentowi Vance'owi za to, że stali ramię w ramię z Węgrami w ostatnich latach - powiedział

Vance z kolei zapewnił, że Waszyngton wspiera "tak, jak tylko się da" obecnego premiera Węgier, który "zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zadbać o swój naród".

Budapeszt. J.D. Vance spotkał się z Viktorem Orbanem

Wiceprezydent USA mówił o "walce o bezpieczeństwo energetyczne" Węgier. Samego Viktora Orbana postawił za wzór dla innych europejskich przywódców. - Jest najważniejszym, najbardziej wyróżniającym się liderem na arenie europejskiej - stwierdził.

Vance dodał, że gdyby pozostali przywódcy Europy postępowali jak premier Węgier, "sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej".

- Chcemy, żeby Europa odnosiła sukcesy, żeby Europejczycy mogli dalej ogrzewać swoje domy, żeby było ich na to stać, aby Europa była niezależna. Ale jeżeli będzie dalej szła obraną ścieżką (...), to zapewnienie jej bezpieczeństwa energetycznego będzie trudne - dodał.

- Jestem tu, bo Węgry i USA pod przywództwem Orbana i Trumpa, stoją na straży cywilizacji. Dbamy edukację, o bezpieczeństwo (...), bronimy chrześcijańskich zasad i ideałów, praworządności, wolności słowa - kontynuował J.D. Vance.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. J.D. Vance: Doszło do ingerencji

Wiceprezydent USA stwierdził także, że na Węgrzech doszło do "próby ingerencji w wybory" ze strony "biurokratów w Brukseli".

Jego zdaniem ingerencja ma na celu doprowadzenie do "zaburzenia gospodarki Węgier" i zniszczenia ich niezależności energetycznej.

- Naród węgierski powinien zadać sobie pytanie, nie kto jest proamerykański czy proeuropejski, ale kto jest za wami. Widziałem, jak premier Orban stoi na straży waszych wartości i interesów - zwrócił się do Węgrów Vance.

Republikanin stwierdził także, że UE stara się ingerować w przekaz, jaki trafia do węgierskich wyborców za pośrednictwem Internetu. - Zachęcam naród węgierski, abyście bronili swojej suwerenności - zakończył.

