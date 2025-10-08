W skrócie Administracja Donalda Trumpa nakazała FBI przeszukanie wszystkich miejsc, gdzie mogą być przechowywane materiały dotyczące zaginięcia Amelii Earhart.

FBI ma sprawdzić zarówno otwarte, jak i zamknięte sprawy oraz archiwa w Waszyngtonie i Nowym Jorku, zgodnie z priorytetową prośbą Białego Domu.

Prezydent Trump ponownie podjął decyzję o odtajnieniu rządowych dokumentów, tak jak miało to miejsce w przypadku śledztwa w sprawie Kennedych czy Martina Luthera Kinga.

Informację o "priorytetowej prośbie" potwierdzili dziennikarze CNN, kontaktując się z dwoma informatorami z federalnego organu ścigania. Polecenie dotyczy funkcjonariuszy FBI w Waszyngtonie i Nowym Jorku.

Zgodnie z decyzją amerykańskiej administracji - FBI ma dokonać przeszukania wszystkich zaów, w których są lub mogą być składowane materiały ze śledztwa po zaginięciu Amelli Earhart. Była to pierwsza kobieta, która samodzielnie przeleciała nad Atlantykiem, a kilka lat później zaginęła wraz z nawigatorem nad środkowym Pacyfikiem.

FBI pod rozkaz Trumpa. Sprawa Amelii Earhart

Do przeszukania zasobów FBI miało dojść w środę - siódmy dzień po nagłym zamknięciu rządu federalnego.

"Zgodnie z priorytetową prośbą Biura Wykonawczego prezydenta Stanów Zjednoczonych prosimy o przeszukanie wszelkich obszarów, w których mogą być przechowywane dokumenty lub zapisy na nośnikach fizycznych, w tym zarówno sprawy otwarte, jak i zamknięte, odpowiadające Amelii Earhart" - poinformowano pracowników FBI.

We wrześniu prezydent Donald Trump wydał swojej administracji nakaz "odtajnienia i ujawnienia wszystkich dokumentów rządowych" związanych z Earhert.

"Wiele osób pytało mnie o życie i czasy Amelii Earhart" - napisał Trump na platformie Truth Social. "Jej zniknięcie prawie 90 lat temu zaintrygowało miliony ludzi".

Amelia Earhart zaginęła w lipcu 1937 roku podczas próby lotu wokółziemskiego samolotem Lockheed L-10 Electra - niewielkim samolotem pasażerskim amerykańskiej produkcji. Wraz z nią na pokładzie znajdował się nawigator Fred Noonan, którego ciała również nie odnaleziono.

Trump ujawnia kolejne dokumenty rządowe

Na przestrzeni późniejszych dekad powstały liczne publikacje poruszające ten problem. Jedna z częściej powtarzanych teorii głosi, że w maszynie skończyło się paliwo, przez co Earhart prawdopodobnie zamierzała lądować awaryjnie w pobliżu wyspy Howland.

Obecny przypadek nie jest pierwszym, kiedy Trump decyduje się ujawnić dokumenty rządowe. Podobną decyzję podjął w przypadku materiałów związanych z zabójstwami prezydenta Johna F. Kennedy'ego, senatora Roberta F. Kennedy'ego i pastora Martina Luthera Kinga Jr. Wszystkie sprawy dotyczyły śmierci, wokół których narosło wiele teorii spiskowych.

Źródło: CNN

