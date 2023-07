Po nieudanym powstaniu Jewgienija Prigożyna przeciw rosyjskiemu Ministerstwu Obrony niepewna była nie tylko przyszłość Grupy Wagnera. Pod koniec czerwca media należące do grupy Patriot Prigożyna ogłosiły zamknięcie.

Czy to koniec osławionej "fabryki trolli" w Rosji, z której internetowi najemnicy od lat wychwalają Kreml w komentarzach i artykułach oraz nawołują do nienawiści wobec opozycji czy Ukrainy?

Rosja: "Fabryka trolli" Prigożyna nie przestaje działać. "Prywatna armia internetowa"

Według Jewgienija Zubariewa, szefa Federalnej Agencji Informacyjnej, należącej do grupy medialnej "Patriot" Prigożyna, aktywność "fabryki trolli" trwa od roku 2009. - Pierwsi komentatorzy działali przeciwko członkom opozycji takim, jak Aleksiej Nawalny i inni - relacjonuje.

Prywatna "armia internetowa" Prigożyna rozwijała się i działała na arenie międzynarodowej od połowy 2010 roku. To w związku z nią Departament Sprawiedliwości USA oskarżył rosyjskiego biznesmena o ingerencję w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.

"Dziesiątki tysięcy postów dziennie"

Początkowo Prigożyn miał tylko kilkudziesięciu podwładnych, z których każdy musiał pisać około 100 komentarzy dziennie. Do 2023 roku "fabryka trolli" rozrosła się do 400 pracowników. Niektórzy pisali teksty dla mediów Prigożyna, a co najmniej jedna czwarta - komentarze w serwisach społecznościowych.