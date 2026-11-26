W skrócie Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Chile, które określił mianem jednego z najważniejszych partnerów Polski w Ameryce Łacińskiej i rozwiniętej gospodarki.

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Jose Antonio Kastem o bezpieczeństwie globalnym i europejskim, wskazując na zagrożenia płynące z rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Rozmowy dotyczyły także zacieśnienia współpracy gospodarczej, w tym wydobycia surowców strategicznych, metali ziem rzadkich, a także kwestii energii oraz nauki.

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Prezydent Polski Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Chile. Jak podkreślił podczas przemówienia, kraj ten należy do "najbardziej rozwiniętych gospodarek Ameryki Łacińskiej".

- Jest światowym liderem wydobycia miedzi, ważnym producentem surowców strategicznych i państwem aktywnie uczestniczącym w światowej wymianie handlowej - mówił.

Wcześniej Karola Nawrockiego powitał w Chwile prezydent Jose Antonio Kast.

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Chile. Karol Nawrocki spotkał się z Jose Antonio Kastem

Jak podkreślił prezydent, "ważnym tematem naszej rozmowy była oczywiście sytuacja bezpieczeństwa na świecie oraz w Europie, przede wszystkim ta wiążąca się z rosyjską agresją przeciwko Ukrainie".

- Polska znajduje się na wschodniej flance NATO, w bezpośrednim sąsiedztwie wojny, która stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa od dziesięcioleci. Chciałbym podkreślić, że nie jest to wyłącznie problem Europy - mówił prezydent Polski.

Nawrocki podkreślał, że "rosyjska agresja, dezinformacja, podważa fundamentalne zasady porządku międzynarodowego na wszystkich kontynentach, a od tego zależy także bezpieczeństwo wszystkich państw".

Zagraniczna wizyta prezydenta. Odwiedził Chile, wiadomo, o czym rozmawiano

Jeszcze przed wizytą szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz informował, że podczas rozmów w Chile poruszone zostaną tematy bezpieczeństwa energetycznego oraz globalnych wyzwań w zakresie gospodarki i demografii.

Rozmowy, jak zaznaczył, będą dotyczyły też m.in. współpracy geologicznej i wydobywczej obu państw. Kolejnym tematem rozmów będzie współpraca naukowa

- W Chile rozmowy będą dotyczyły także współpracy gospodarczej, handlowej. To ważny partner, ważny rynek i miejsce, gdzie wydobywa się wiele metali ziem rzadkich. Cały świat o tym rozmawia. Polska jest tam obecna, ma swoją markę i swoje doświadczenia - mówił.



