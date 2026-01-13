Słowa Sandu dotyczące potencjalnego połączenia z Rumunią padły w podcaście dwóch brytyjskich dziennikarzy "The Rest Is Politics: Leading".

W trakcie rozmowy prezydent Mołdawii przypomniała, że pomysł zjednoczenia z Rumunią pojawił się pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, kiedy budowały się "ruchy odrodzenia narodowego". Wówczas jednak nie zdecydowano się na przeprowadzenie referendum.

Mołdawia i Rumunia jednym państwem? Maia Sandu: Byłabym za

- Ale jeśli mielibyśmy oceniać po liczbie osób, które uczestniczyły w ruchu odrodzenia narodowego i po liczbie tych, którzy wyszli na ulice, setki tysięcy, możemy powiedzieć, że mielibyśmy poparcie - przekonywała.

Zapytana bezpośrednio o to, czy osobiście poparłaby takie rozwiązanie Sandu odpowiedziała, że "gdyby zorganizowano referendum, zagłosowałaby za zjednoczeniem z Rumunią".

- Spójrzcie, co dzieje się dziś w Mołdawii, spójrzcie, co dzieje się na świecie. Krajowi takiemu jak Republika Mołdawii coraz trudniej przetrwać, istnieć jako demokracja, jako suwerenne państwo - stwierdziła, wskazując na bezpośrednie zagrożenie ze strony Rosji i wewnętrznych sił politycznych wspieranych przez Kreml.

Mołdawia. Prorosyjska opozycja oburzona po słowach Sandu

Na wypowiedź prezydent Mołdawii natychmiast zareagowali przedstawiciele prorosyjskich partii opozycyjnych. Oświadczenie wydała między innymi Partia Komunistyczna.

"Jedynym sprawiedliwym i właściwym rozwiązaniem byłoby pozbawienie Mai Sandu urzędu prezydenta z woli narodu mołdawskiego, a następnie postawienie jej przed sądem karnym za naruszenie konstytucji" - czytamy.

Głos w sprawie zabrał także Ilan Shor, ukrywający się w Rosji polityk, uznawany za jednego z liderów prokremlowskich ugrupowań.

"Zabójczyni w końcu przyznała, że przybyła z jednym celem: zabić Mołdawię" - napisał w mediach społecznościowych.

Zjednoczenie Mołdawii i Rumunii. Wyniki sondaży

Jedno z ostatnich badań sondażowych, w których zapytano Mołdawian o potencjalne zjednoczenie z Rumunią wskazuje, że większość społeczeństwa jest temu przeciwna.

W sierpniu ubiegłego roku pracownia Intelligent Data SRL opublikowała badanie, w którym poparcie dla takiego rozwiązania sięgnęło 31 proc., przeciwnych zaś było 61,5 proc.

Miesiąc później rumuński ośrodek Avangarde przeprowadził badanie, w którym również zapytano o połączenie kraju z Mołdawią. Wówczas 47 proc. Rumunów opowiedziało się za zjednoczeniem, a 46 proc. było przeciwnych.

"Nie będzie środków". Czy prezydent nie podpisze kluczowej ustawy? Polsat News Polsat News