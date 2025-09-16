Prezydent w Berlinie. Seria ważnych rozmów

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Od ceremonii powitania na dziedzińcu głównym Pałacu Bellevue w Berlinie rozpoczęło się we wtorek spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Franka-Waltera Steinmeiera. Po rozmowach z głową niemieckiego państwa, Nawrocki udał się na spotkanie z kanclerzem Friedrichem Merzem.

Spotkanie prezydentów Polski i RFN w Berlinie
Spotkanie prezydentów Polski i RFN w BerliniePawe³ SupernakPAP

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął swoją wizytę w Niemczech od spotkania z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem.
  • Jednym z tematów rozmów jest kwestia zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej, choć Niemcy uznają temat reparacji za zamknięty.
  • Po spotkaniach w Berlinie Nawrocki uda się do Paryża na rozmowy z prezydentem Francji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Karolowi Nawrockiemu towarzyszą podczas wizyty w Berlinie - pierwszej w czasie jego prezydentury wizyty w Niemczech - m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz wiceminister spraw zagranicznych Teofil Bartoszewski.

Berlin to kolejna, po Waszyngtonie, Rzymie, Wilnie i Helsinkach, odwiedzona przez polskiego prezydenta stolica.

Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej, po czym udał się na rozmowę w cztery oczy z prezydentem Steinmeierem.

Po godzinie 10.30 rozpoczęło się spotkanie Karola Nawrockiego z kanclerzem RFN Friedrichem Merzem.Po zakończeniu rozmowy odbędą się rozmowy plenarne delegacji obu państw.

Wśród tematów berlińskich rozmów miały być - jak informował Marcin Przydacz - współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie i relacje dwustronne, a także kwestie dotyczące zadośćuczynienia za zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej.

Nawrocki w Berlinie. Reparacje wojenne jednym z tematów rozmów

Stanowisko rządu niemieckiego jest tu niezmienne - Berlin w powtarzających się komunikatach informuje, że kwestia reparacji wojennych jest dla Niemiec prawnie zamknięta.

Wiceszef MSZ podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że Nawrocki odwiedza Niemcy i Francję - bliskich sojuszników Polski - niedługo po rosyjskim ataku dronowym na Polskę; stąd przygotowanie i bezpieczeństwo w ramach NATO będą wśród tematów rozmów.

Zobacz również:

Krzysztof Bosak wskazuje dwie możliwości na pozyskanie reparacji od Niemiec
Polska

Prezydent chce reparacji. Bosak wskazuje sposób. Dwie możliwości

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

    Pytany o problem reparacji, zaznaczył, że w rozmowach polsko-niemieckich często mówi się o kwestii zadośćuczynienia i w tej sprawie rząd wspomaga działania prezydenta, natomiast nie w kwestii uzyskania reparacji. Ocenił, że na uzyskanie reparacji Polska praktycznie nie ma szans.

    Nawrocki spotka się z Macronem. Obaj politycy są przeciwko umowie z Mercosurem

    Po zakończeniu tych spotkań prezydent Nawrocki wraz z delegacją uda się do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

    Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznaczył wcześniej, że w rozmowach z Macronem Nawrocki będzie przekonywać, by budować w UE mniejszość blokującą umowę z Mercosurem.

    - Bo jeżeli uda się bardzo mocno wypracować, o ile się uda, stanowisko kategoryczne Polski i Francji, dwóch dużych krajów, to wtedy to może dodać odwagi także mniejszym krajom, być może także dużemu krajowi, jakim są Włochy, do zmiany stanowiska - dodał.

    Zobacz również:

    Prezydent Karol Nawrocki z wizytą w Berlinie. Udzielił wywiadu niemieckiej gazecie, mówił o rosyjskich dronach
    Świat

    Pierwszy taki wywiad prezydenta. "Musimy być gotowi"

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    "Wydarzenia": Dziki problem w Bielsku-Białej. "Sąsiadka bała się przejść"Polsat News

    Najnowsze