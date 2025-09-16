Prezydent w Berlinie. Ruszają rozmowy Nawrocki-Steinmeier
Od ceremonii powitania na dziedzińcu głównym Pałacu Bellevue w Berlinie rozpoczęło się we wtorek spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Franka-Waltera Steinmeiera. Następnie politycy udali się na rozmowy w cztery oczy.
W skrócie
- Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął swoją wizytę w Niemczech od spotkania z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem.
- Jednym z tematów rozmów jest kwestia zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej, choć Niemcy uznają temat reparacji za zamknięty.
- Po spotkaniach w Berlinie Nawrocki uda się do Paryża na rozmowy z prezydentem Francji.
Karolowi Nawrockiemu towarzyszą podczas wizyty w Berlinie - pierwszej w czasie jego prezydentury wizyty w Niemczech - m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz wiceminister spraw zagranicznych Teofil Bartoszewski.
Berlin to kolejna, po Waszyngtonie, Rzymie, Wilnie i Helsinkach, odwiedzona przez polskiego prezydenta stolica.
Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej, po czym uda się na rozmowę w cztery oczy z prezydentem Steinmeierem.
Potem zaplanowano rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu szefów państw.
Nawrocki w Berlinie. Reparacje wojenne jednym z tematów rozmów
Wśród tematów berlińskich rozmów mają być - jak informował Marcin Przydacz - współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie i relacje dwustronne, a także kwestie dotyczące zadośćuczynienia za zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej.
Stanowisko rządu niemieckiego jest tu niezmienne - Berlin w powtarzających się komunikatach informuje, że kwestia reparacji wojennych jest dla Niemiec prawnie zamknięta.
Wiceszef MSZ podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że Nawrocki odwiedza Niemcy i Francję - bliskich sojuszników Polski - niedługo po rosyjskim ataku dronowym na Polskę; stąd przygotowanie i bezpieczeństwo w ramach NATO będą wśród tematów rozmów.
Pytany o problem reparacji, zaznaczył, że w rozmowach polsko-niemieckich często mówi się o kwestii zadośćuczynienia i w tej sprawie rząd wspomaga działania prezydenta, natomiast nie w kwestii uzyskania reparacji. Ocenił, że na uzyskanie reparacji Polska praktycznie nie ma szans.
Prezydent spotka się z kanclerzem RFN. Nastepnie uda się do Francji
We wtorek przed południem Nawrocki uda się do Urzędu Kanclerskiego, gdzie spotka się z kanclerzem Friedrichem Merzem. Także w tym przypadku zaplanowano spotkanie w cztery oczy obu polityków, a następnie spotkanie plenarne pod ich przewodnictwem.
Po zakończeniu tych spotkań prezydent Nawrocki wraz z delegacją uda się do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.