W skrócie Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął swoją wizytę w Niemczech od spotkania z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Jednym z tematów rozmów jest kwestia zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej, choć Niemcy uznają temat reparacji za zamknięty.

Po spotkaniach w Berlinie Nawrocki uda się do Paryża na rozmowy z prezydentem Francji.

Karolowi Nawrockiemu towarzyszą podczas wizyty w Berlinie - pierwszej w czasie jego prezydentury wizyty w Niemczech - m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz wiceminister spraw zagranicznych Teofil Bartoszewski.

Berlin to kolejna, po Waszyngtonie, Rzymie, Wilnie i Helsinkach, odwiedzona przez polskiego prezydenta stolica.

Polski prezydent wpisze się do księgi pamiątkowej, po czym uda się na rozmowę w cztery oczy z prezydentem Steinmeierem.

Potem zaplanowano rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu szefów państw.

Nawrocki w Berlinie. Reparacje wojenne jednym z tematów rozmów

Wśród tematów berlińskich rozmów mają być - jak informował Marcin Przydacz - współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie i relacje dwustronne, a także kwestie dotyczące zadośćuczynienia za zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej.

Stanowisko rządu niemieckiego jest tu niezmienne - Berlin w powtarzających się komunikatach informuje, że kwestia reparacji wojennych jest dla Niemiec prawnie zamknięta.

Wiceszef MSZ podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że Nawrocki odwiedza Niemcy i Francję - bliskich sojuszników Polski - niedługo po rosyjskim ataku dronowym na Polskę; stąd przygotowanie i bezpieczeństwo w ramach NATO będą wśród tematów rozmów.

Pytany o problem reparacji, zaznaczył, że w rozmowach polsko-niemieckich często mówi się o kwestii zadośćuczynienia i w tej sprawie rząd wspomaga działania prezydenta, natomiast nie w kwestii uzyskania reparacji. Ocenił, że na uzyskanie reparacji Polska praktycznie nie ma szans.

Prezydent spotka się z kanclerzem RFN. Nastepnie uda się do Francji

We wtorek przed południem Nawrocki uda się do Urzędu Kanclerskiego, gdzie spotka się z kanclerzem Friedrichem Merzem. Także w tym przypadku zaplanowano spotkanie w cztery oczy obu polityków, a następnie spotkanie plenarne pod ich przewodnictwem.

Po zakończeniu tych spotkań prezydent Nawrocki wraz z delegacją uda się do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

