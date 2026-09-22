Prezydent USA stworzył własną telewizję. Trump TV rozpoczęło nadawanie

Maria Literacka

Maria Literacka

W poniedziałek ruszyła stacja Trump TV. "Nie każde wielkie wydarzenie trafiło do telewizji - teraz może się to zmienić" - zachwala Biały Dom. Ten komentarz nie jest przypadkowy, bo wcześniej prezydent USA wykluczył dziennikarzy kilku amerykańskich mediów z uczestnictwa w wydarzeniach na terenie swojej siedziby. W ramach solidarności główne stacje telewizyjne w USA nie będą prowadzić relacji z aktywności głowy państwa.

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Donald Trump, logo Trump TV, CNN, Politico, AP i MS NOW.
Ruszyła stacja telewizyjna prezydenta USA. Trump TV rozpoczęło nadawanie FINN GOMEZ / SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP, Oficjalna strona Białego DomuAFP

W skrócie

  • W poniedziałek rozpoczęła nadawanie całodobowa stacja Trump TV, dostępna poprzez YouTube oraz stronę internetową Białego Domu.
  • Prezydent USA zdecydował o wykluczeniu dziennikarzy CNN, MS NOW i Politico z dostępu do Białego Domu oraz odebraniu im stałych przepustek.
  • Pozostałe główne amerykańskie stacje telewizyjne ogłosiły, że rezygnują z prowadzenia relacji z aktywności prezydenta w geście solidarności z wykluczonymi mediami.
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Całodobowa transmisja Trump TV jest prowadzona za pośrednictwem kanału na platformie YouTube oraz strony internetowej Białego Domu.

USA. Ruszyła stacja Trump TV. Transmisja całą dobę

"Oglądaj najważniejsze momenty administracji Trumpa w jednym miejscu. Najlepsze nagrania, ważne komentarze i najważniejsze wydarzenia, które trzeba zobaczyć, transmitowane 24/7 i aktualizowane w czasie rzeczywistym. Śledź informacje i bądź na bieżąco!" - czytamy w opisie pod transmisją na YouTube.

"Nie każde wielkie wydarzenie trafiło do telewizji - teraz może się to zmienić" - wskazano w poniedziałkowym wpisie Białego Domu, zamieszczonym na platformie X, w którym poinformowano o uruchomieniu transmisji. Do komunikatu dołączono zwiastun nowej stacji, zawierający przede wszystkim fragmenty najpopularniejszych amerykańskich seriali.

Donald Trump wyklucza media z Białego Domu. "Ciągłe przekazywanie fałszywych informacji"

Uruchomienie Trump TV zbiegło się z piątkową decyzją o wykluczeniu stacji CNN i MS NOW oraz portalu Politico z Białego Domu. Uzasadniając posunięcie, Trump przekazał, że "media nie powinny móc ciągle pisać ani relacjonować fikcji i kłamstw, gdy relacjonują wydarzenia dotyczące prezydenta Stanów Zjednoczonych, administracji Trumpa lub Stanów Zjednoczonych Ameryki".

Jego zdaniem w taki właśnie sposób postępują dziennikarze wymienionych mediów informacyjnych. W sobotę nie wpuszczono ich na teren siedziby prezydenta USA, a przyznane im stałe przepustki zostały zdezaktywowane, a następnie skonfiskowane przez Secret Service.

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W poniedziałek wskazane media poinformowały o złożeniu pozwu celem przywrócenia im dostępu do Białego Domu.

"Rano powiadomiliśmy rząd, że jeszcze dziś składamy pozew w celu ochrony naszych praw wynikających z Pierwszej Poprawki oraz obrony zasady, zgodnie z którą to nie rząd decyduje o tym, co media relacjonują i publikują" - przekazały CNN, MS NOW oraz Politico we wspólnym komunikacie.

"Bez uprzedzenia i bez żadnej procedury Biały Dom cofnął akredytacje naszym dziennikarzom, ponieważ nie podobały mu się nasze publikacje" - wskazano. W oświadczeniu podkreślono również, że taka sytuacja może "zagrozić wolności prasy i prawu społeczeństwa do niezależnego dziennikarstwa wolnego od ingerencji władz".

Amerykańskie stacje solidarnie z dziennikarzami wykluczonymi z Białego Domu

W odpowiedzi na te wydarzenia pozostałe amerykańskie stacje ogłosiły solidarność z mediami, którym zabroniono wstępu do Białego Domu. "Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN oraz NBC News poinformowały, że zgodziły się zawiesić zaplanowane relacje wystąpień prezydenta Donalda Trumpa" - czytamy w poniedziałkowym oświadczeniu Fox News.

We wspólnym komunikacie podkreślono, że "żadna administracja nie powinna ograniczać działalności organizacji medialnej tylko dlatego, że nie podoba jej się sposób, w jaki ta organizacja relacjonuje wydarzenia".

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Decyzję amerykańskiego przywódcy skomentował w poniedziałek wiceprezydentJ.D. Vance, którego zdaniem Trump "nie zakazuje działalności mediom". - Mówi po prostu: "Nie będziemy zapewniać wam specjalnego dostępu do Białego Domu, jeśli angażujecie się w coś, co w praktyce jest propagandą" - stwierdził polityk.

Wykluczone media wciąż mogą w jego opinii relacjonować wydarzenia z Białego Domu. - Nadal mogą korzystać z publicznie dostępnych informacji. Oczywiście nadal mogą rozmawiać z osobami z administracji, jak również z osobami spoza administracji - wskazał Vance.

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