W skrócie W poniedziałek rozpoczęła nadawanie całodobowa stacja Trump TV, dostępna poprzez YouTube oraz stronę internetową Białego Domu.

Prezydent USA zdecydował o wykluczeniu dziennikarzy CNN, MS NOW i Politico z dostępu do Białego Domu oraz odebraniu im stałych przepustek.

Pozostałe główne amerykańskie stacje telewizyjne ogłosiły, że rezygnują z prowadzenia relacji z aktywności prezydenta w geście solidarności z wykluczonymi mediami.

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Całodobowa transmisja Trump TV jest prowadzona za pośrednictwem kanału na platformie YouTube oraz strony internetowej Białego Domu.

USA. Ruszyła stacja Trump TV. Transmisja całą dobę

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"Nie każde wielkie wydarzenie trafiło do telewizji - teraz może się to zmienić" - wskazano w poniedziałkowym wpisie Białego Domu, zamieszczonym na platformie X, w którym poinformowano o uruchomieniu transmisji. Do komunikatu dołączono zwiastun nowej stacji, zawierający przede wszystkim fragmenty najpopularniejszych amerykańskich seriali.

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Donald Trump wyklucza media z Białego Domu. "Ciągłe przekazywanie fałszywych informacji"

Uruchomienie Trump TV zbiegło się z piątkową decyzją o wykluczeniu stacji CNN i MS NOW oraz portalu Politico z Białego Domu. Uzasadniając posunięcie, Trump przekazał, że "media nie powinny móc ciągle pisać ani relacjonować fikcji i kłamstw, gdy relacjonują wydarzenia dotyczące prezydenta Stanów Zjednoczonych, administracji Trumpa lub Stanów Zjednoczonych Ameryki".

Jego zdaniem w taki właśnie sposób postępują dziennikarze wymienionych mediów informacyjnych. W sobotę nie wpuszczono ich na teren siedziby prezydenta USA, a przyznane im stałe przepustki zostały zdezaktywowane, a następnie skonfiskowane przez Secret Service.

W poniedziałek wskazane media poinformowały o złożeniu pozwu celem przywrócenia im dostępu do Białego Domu.

"Rano powiadomiliśmy rząd, że jeszcze dziś składamy pozew w celu ochrony naszych praw wynikających z Pierwszej Poprawki oraz obrony zasady, zgodnie z którą to nie rząd decyduje o tym, co media relacjonują i publikują" - przekazały CNN, MS NOW oraz Politico we wspólnym komunikacie.

"Bez uprzedzenia i bez żadnej procedury Biały Dom cofnął akredytacje naszym dziennikarzom, ponieważ nie podobały mu się nasze publikacje" - wskazano. W oświadczeniu podkreślono również, że taka sytuacja może "zagrozić wolności prasy i prawu społeczeństwa do niezależnego dziennikarstwa wolnego od ingerencji władz".

Amerykańskie stacje solidarnie z dziennikarzami wykluczonymi z Białego Domu

W odpowiedzi na te wydarzenia pozostałe amerykańskie stacje ogłosiły solidarność z mediami, którym zabroniono wstępu do Białego Domu. "Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN oraz NBC News poinformowały, że zgodziły się zawiesić zaplanowane relacje wystąpień prezydenta Donalda Trumpa" - czytamy w poniedziałkowym oświadczeniu Fox News.

We wspólnym komunikacie podkreślono, że "żadna administracja nie powinna ograniczać działalności organizacji medialnej tylko dlatego, że nie podoba jej się sposób, w jaki ta organizacja relacjonuje wydarzenia".

Decyzję amerykańskiego przywódcy skomentował w poniedziałek wiceprezydentJ.D. Vance, którego zdaniem Trump "nie zakazuje działalności mediom". - Mówi po prostu: "Nie będziemy zapewniać wam specjalnego dostępu do Białego Domu, jeśli angażujecie się w coś, co w praktyce jest propagandą" - stwierdził polityk.

Wykluczone media wciąż mogą w jego opinii relacjonować wydarzenia z Białego Domu. - Nadal mogą korzystać z publicznie dostępnych informacji. Oczywiście nadal mogą rozmawiać z osobami z administracji, jak również z osobami spoza administracji - wskazał Vance.



