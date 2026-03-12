W skrócie Minister spraw zagranicznych Węgier oskarżył prezydenta Ukrainy o kłamstwo w sprawie wiedzy o delegacji węgiersko-słowackiej.

Delegacja Budapesztu i Bratysławy została wysłana na Ukrainę w celu inspekcji prac naprawczych rurociągu "Przyjaźń".

Urzędnicy twierdzą, że Kijów wstrzymuje dostawy rosyjskich surowców, a Węgry zapowiedziały blokowanie pomocy i sprzeciw wobec wejścia Ukrainy do UE.

"Prezydent Ukrainy kłamie. (...) Wczoraj poinformowaliśmy Ukraińców w oficjalnej nocie dyplomatycznej, że węgierska delegacja pod przewodnictwem wiceministra energetyki Gábora Czepka uda się na Ukrainę" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó.

Na dowód swoich słów Szijjártó opublikował skan noty dyplomatycznej, którą Węgrzy dostarczyli władzom w Kijowie. Budapeszt informuje w niej ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o planach przekroczenia granicy i prosi o pomoc w organizacji spotkania z ukraińskimi ministrem energii Denysem Szmyhalem.

"Sytuacja jest taka, że Ukraińcy zablokowali transport ropy naftowej na Węgry w czasie, gdy transport morski ropy naftowej stoi w obliczu największej niepewności w historii, a jedyną alternatywą dla rurociągu naftowego 'Przyjaźń' jest droga morska" - ocenił.

"Blokada ropy jest zatem niczym innym jak zbrodnią przeciwko Węgrom zagrożoną karą śmierci" - ocenił Szijjártó.

W środę węgierski wiceminister energetyki Gabor Czepek poinformował o wysłaniu wspólnej delegacji Węgier i Słowacji, która ma dokonać inspekcji prac naprawczych rurociągu "Przyjaźń".

- Rząd powołał delegację, która ma przeprowadzić misję rozpoznawczą w sprawie rurociągu "Przyjaźń". Naszym zadaniem jest ocena stanu rurociągu i stworzenie warunków do jego ponownego uruchomienia - dodał.

- Kryzys na Bliskim Wschodzie podniósł stawkę, zmuszając rząd węgierski do sięgnięcia po rezerwy strategiczne i wprowadzenia ochrony cen - powiedział Czepek.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Ukrinform stwierdził, że nic nie wie o celach wysłania do Ukrainy słowacko-węgierskiej delegacji.

- A co ta delegacja tu robi? Nie wiem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało mi, że, no cóż, przyjechali ludzie. Opisali to jako prywatną wycieczkę - powiedział prezydent Ukrainy.

Wstrzymanie dostaw rurociągiem "Przyjaźń". Naprawę mają spowalniać rosyjskie bombardowania

Od końca stycznia ostatnie dwa państwa UE kupujące surowce od Rosji nie otrzymują dostaw, co Kijów wyjaśnia zniszczeniami w infrastrukturze spowodowanymi rosyjskimi atakami. Apel o jak najszybsze przeprowadzenie napraw wystosowała Komisja Europejska, jednak Kijów utrzymuje, że te są spowalniane przez rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną.

Według władz Węgier i Słowacji Kijów umyślnie wstrzymuje dostawy rosyjskich surowców. W odpowiedzi Budapeszt zapowiedział blokowanie pomocy finansowej oraz militarnej dla Ukrainy oraz sprzeciw wobec jej dołączenia do Unii Europejskiej.

