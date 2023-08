"Doceniamy historyczne wsparcie Polski, która wraz z nami stała się prawdziwą tarczą Europy – od morza do morza. I nie może być ani jednego pęknięcia na tej tarczy" - przekazał we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej we wtorek ukraińskie MSZ zaprosiło w związku z wypowiedzią szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza na rozmowę polskiego ambasadora, a w związku z reakcją strony ukraińskiej do polskiego MSZ zaproszony został ambasador Ukrainy.