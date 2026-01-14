W skrócie Karol Nawrocki podczas wywiadu dla BBC podkreślił znaczenie USA jako gwaranta bezpieczeństwa Europy i wyraził wsparcie dla Donalda Trumpa.

Prezydent Polski skrytykował europejskich przywódców za angażowanie się w mniej istotne jego zdaniem sprawy, takie jak polityka klimatyczna czy migracyjna.

Zapytany o kontrowersje wokół Grenlandii, Nawrocki stwierdził, że to kwestia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Danią i wyraził nadzieję na rozwiązanie jej w duchu współpracy NATO.

We wtorek Karol Nawrocki odwiedził Londyn, gdzie m.in. spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem na Downing Street. Prezydent znalazł też czas na udzielenie wywiadu największemu państwowemu nadawcy - BBC.

W programie "Today" BBC Radio 4 dużo uwagi poświęcono działaniom amerykańskiego prezydenta. Nawrocki podkreślał, że Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa w Europie, a aktywność podjęta przez amerykańskiego lidera na rzecz Starego Kontynentu zasługuje na "wsparcie i wielki szacunek".

Karol Nawrocki w BBC. "Zwolennik Donalda Trumpa" krytykuje europejską politykę

Karol Nawrocki określony został przez BBC jako "zdecydowany zwolennik Donalda Trumpa". W udzielonym wywiadzie prezydent Polski udowodnił, że zasługuje na to określenie.

W kontekście zagrożenia ze strony Rosji i wojny w Ukrainie, przywódca podkreślał, że tylko amerykański prezydent jest w stanie "rozwiązać ten problem". Wyraził też niepokój dotyczący "odłączania się" Europy od USA. Prezydent wskazywał, że polityka ta nie jest dobra zarówno dla bezpieczeństwa gospodarczego, jak i militarnego Unii Europejskiej.

Prezydent zarzucał też europejskim liderom angażowanie się w "mniej istotne" sprawy, wśród których wymienił m.in. politykę klimatyczną i migrację.

Nawrocki pytany był też o zdarzenie z września ubiegłego roku, gdy ze strony Ukrainy i Białorusi granicę z Polską przekroczyło ponad 20 rosyjskich dronów. - Do tego czasu żadne państwo członkowskie NATO nie doświadczyło ataku dronów na taką skalę - ocenił, dodając, że była to "niezwykła sytuacja".

Prezydent Polski o Grenlandii: Sprawa między Trumpem a Frederiksen

W związku z dobrymi relacjami pomiędzy swoim gościem a Donaldem Trumpem, BBC nie omieszkało zapytać o stosunek polskiego prezydenta do roszczeń amerykańskiego przywódcy względem Grenlandii.

Nawrocki przekonywał, że kwestia powinna pozostać sprawą między przywódcą USA a premier Danii. Wyraził też przekonanie, że zostanie ona rozwiązana przy współpracy NATO na polu dyplomatycznym.

Prezydent wykorzystał też okazję, by podziękować brytyjskim żołnierzom stacjonującym w Polsce i podkreślić ich wagę w zapewnienie bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

