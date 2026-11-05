W skrócie Prezydent Karol Nawrocki uczestniczy w szczycie Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji, gdzie omawiane są kwestie bezpieczeństwa, energetyki oraz rozszerzenia Unii Europejskiej.

Podczas czwartkowych obrad na zamku w Trenczynie odbędzie się śniadanie robocze z udziałem prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz szefowej Komisji Europejskiej.

Minister Marcin Przydacz skrytykował instytucje unijne za podejście do praworządności w Polsce, zarzucając Brukseli brak reakcji na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.

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Prezydent dotarł na Słowację w środę po południu. Najpierw wysłuchał rekomendacji ze spotkania przedstawicieli banków centralnych Grupy Wyszehradzkiej, po czym gościł w trenczyńskiej synagodze, gdzie dla uczestników szczytu V4 zorganizowano koncert jazzowy.

Po nim prezydenci Karol Nawrocki, Petr Pavel, Peter Pellegrini oraz Andras Baka udali się na kolację z sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Najważniejsze rozmowy zaplanowano na czwartek. Jak przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, otwiera się w nowym oknie, główne tematy są trzy.

Szczyt V4. Prezydent Karol Nawrocki na Słowacji

Pierwszy to bezpieczeństwo i - co podkreślił prezydencki minister - wyzwania "z kierunku wschodniego, rosyjskiego". Druga sprawa dotyczy energetyki, również w kontekście zagrożeń spoza kontynentu, w tym na Bliskim Wschodzie.

Trzecią sprawą jest są struktury euroatlantyckie i rozszerzenie Unii Europejskiej. Przydacz w rozmowie z dziennikarzami wskazał na ambicje chociażby Mołdawii, otwiera się w nowym oknie i Ukrainy, otwiera się w nowym oknie. Tej drugiej poświęcił nieco więcej czasu.

- Jasne jest, że trzeba wymagać od państw kandydujących przeprowadzenia odpowiednich reform, a także budowania jak najlepszej atmosfery w relacjach dwustronnych. Na przykład pomiędzy Ukrainą i Polską. O tym nie możemy zapomnieć, że to od Polski będzie zależeć ewentualne dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej, a nie odwrotnie. To Ukrainie, Ukraińcom powinno zależeć na tym, by mieć jak najlepsze relacje z Polską, także w kontekście polityki historycznej - podkreślił Przydacz.

To jednak nie wszystko, bo tematem rozmów prezydentów Polski, otwiera się w nowym oknie, Słowacji, otwiera się w nowym oknie, Węgier, otwiera się w nowym oknie i Czech, otwiera się w nowym oknie będzie też polityka klimatyczna Unii Europejskiej, którą zdaniem prezydenckiego ministra należy poddać "odpowiedniej krytyce". Jak to ujął Przydacz, "działania zbyt przepełnione ideologiami powodują spadek konkurencyjności Europy".

Nie będzie to jednak rozmowa wyłącznie w gronie liderów Grupy Wyszehradzkiej. Gościem na szczycie jest też Ursula von der Leyen, otwiera się w nowym oknie.

Rozmowy na zamku. Gościem Ursula von der Leyen

W czwartek prezydenci będą obradować na zamku w Trenczynie. Najpierw we własnym gronie, a następnie z szefową Komisji Europejskiej, otwiera się w nowym oknie podczas śniadania roboczego.

Przydacz był pytany czy Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie spotka się z von der Leyen i będzie chciał rozmawiać również na temat stanowiska instytucji unijnych w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, otwiera się w nowym oknie. W sobotę wieczorem rzeczniczka KE Louise Bogey przekazała PAP, że "do polskich władz należy zapewnienie, aby Trybunał Konstytucyjny mógł funkcjonować zgodnie z polską konstytucją oraz z poszanowaniem odpowiedniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

Polacy nie życzą sobie sytuacji, w której niemiecka polityk będzie interweniowała tylko po to, aby wesprzeć swojego kolegę polityka

- Akurat ta Unia Europejska, otwiera się w nowym oknie przez osiem lat poprzednich rządów bardzo mocno interweniowała przy wszystkich przejawach jakichkolwiek zmian (w wymiarze sprawiedliwości - red.) - mówił minister. Wskazał przy tym na życzliwe wypowiedzi szefowej KE pod adresem Donalda Tuska, otwiera się w nowym oknie.

- Pytanie teraz, czy chodziło o zasady, prawo, czy może o politykę, żeby wesprzeć tego polityka kosztem innego. Polacy nie życzą sobie sytuacji, w której niemiecka polityk będzie interweniowała tylko po to, aby wesprzeć swojego kolegę polityka, jednocześnie będzie mówiła o tym, jak ważne są niby zasady dotyczące praworządności - kontynuował i pytał dalej.

- Teraz jest czas. Jeżeli Unia Europejska naprawdę chce dbać o praworządność, to czy widzi pałki policyjne na terenie Trybunału Konstytucyjnego, otwiera się w nowym oknie? Czy uważa, że 2/3 z 15 to jest osiem? Bardzo proste testy logiczne, dotyczące także i znajomości prawa. Jakoś nie słyszę pani Ursuli von der Leyen - zaznaczył Marcin Przydacz.

Minister nie wskazał wprost tematu rozmowy podczas śniadania roboczego. Podkreślił za to, że w ocenie Pałacu Prezydenckiego "sprawy dotyczące Polski powinny być rozstrzygane w Polsce". Dodajmy, że Karol Nawrocki wróci do Polski w czwartek wieczorem i tego samego dnia ma zaplanowane spotkanie w Pałacu Prezydenckim z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą, otwiera się w nowym oknie.

Z Trenczyna dla Interii,

Jakub Krzywiecki



