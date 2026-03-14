W skrócie Prezydent Serbii Aleksandar Vučić oświadczył, że Chorwacja, Albania i Kosowo przygotowują sojusz w celu ataku na Serbię.

Vučić poinformował, że Serbia posiada hipersoniczne pociski balistyczne CM-400 i nie planuje przystąpienia do NATO.

W Serbii trwa kryzys polityczny, a masowe protesty studentów doprowadziły do deklaracji o przedterminowych wyborach.

Aleksandar Vučić udzielił wywiadu serbskiemu nadawcy publicznemu RTS. Jego zdaniem dwa państwa NATO - Chorwacja i Albania, jak również częściowo uznawane na arenie międzynarodowej Kosowo - przygotowują się do ataku na jego kraj.

- Tworzą sojusz, aby nas zaatakować. Będą czekać na poważny konflikt między Europejczykami a Rosjanami i na jeszcze większy na Bliskim Wschodzie. Chcą (…) poczekać na odpowiedni moment, kiedy na całym świecie wybuchnie chaos - ocenił Aleksandar Vučić.

Serbia posiada potężną broń. Nie chce być w NATO

Jednocześnie prezydent zaznaczył, że Belgrad nie planuje atakować innych państw. Dodał przy tym, że Serbia posiada hipersoniczne pociski balistyczne powietrze-ziemie CM-400, które są w stanie atakować cele znajdujące się w zasięgu od 200 do 400 kilometrów.

Vučić w wywiadzie oświadczył ponadto, że Serbia współpracuje z NATO, ale zamierza utrzymać politykę neutralności i nie będzie ubiegać się o akcesję do Sojuszu.

Kryzys polityczny i masowe protesty w Serbii

Od połowy zeszłego roku serbski prezydent zmaga się z kryzysem politycznym, którego efektem mają być przedterminowe wybory parlamentarne. W styczniu 2026 roku Vučić ogłosił, że mogą odbyć się pomiędzy październikiem a grudniem.

Wcześniejsze wybory były jednym z głównych postulatów antyrządowych manifestacji studentów, które ogarnęły kraj w maju ubiegłego roku. Powodem protestów były zaniedbania władz w związku z katastrofą na dworcu w Nowym Sadzie.

Do tragedii doszło 1 listopada 2024 roku. W wyniku zawalenia się części dachu dworca zginęło 16 osób. Studenci oskarżyli rządzących o korupcję i zaniedbania. Zebrali blisko 400 tys. głosów popierających rozpisanie wcześniejszych wyborów.

"Polityczny WF": PiS w trybie bojowym. Jaki ma pomysł na Czarnka? INTERIA.PL