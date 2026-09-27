Prezydent Serbii ustąpił ze stanowiska. Będzie ubiegać się o inny urząd

- Jestem wdzięczny obywatelom, którzy dwukrotnie obdarzyli mnie zaufaniem. Dzisiaj składam rezygnację - powiedział Vucić podczas wystąpienia przed dziennikarzami w Belgradzie.

Serbska Partia Postępowa (SNS) - partia, którą współzałożył Vucić i przez wiele lat jej oficjalnie przewodził - ogłosiła wcześniej, że ustępujący prezydent jest jej kandydatem na premiera w wyborach zaplanowanych na 25 października.

Od 2014 do 2017 roku Vucić pełnił funkcję premiera. W 2017 został prezydentem, a obecna kadencja jest jego drugą i ustawowo ostatnią.



