Prezydent Serbii ustąpił ze stanowiska. Będzie ubiegać się o inny urząd

Paweł Basiak

Oprac.: Paweł Basiak

Prezydent Serbii Aleksandar Vucić zrezygnował z pełnienia urzędu. To realizacja złożonej zwolennikom obietnicy. Polityk zapowiedział, że w wyborach zaplanowanych na 25 października będzie ubiegał się o stanowisko premiera.

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Aleksandar Vuczić ustępuje z urzęduDarko Vojinovic/Associated PressEast News

- Jestem wdzięczny obywatelom, którzy dwukrotnie obdarzyli mnie zaufaniem. Dzisiaj składam rezygnację - powiedział Vucić podczas wystąpienia przed dziennikarzami w Belgradzie.

Serbska Partia Postępowa (SNS) - partia, którą współzałożył Vucić i przez wiele lat jej oficjalnie przewodził - ogłosiła wcześniej, że ustępujący prezydent jest jej kandydatem na premiera w wyborach zaplanowanych na 25 października.

Od 2014 do 2017 roku Vucić pełnił funkcję premiera. W 2017 został prezydentem, a obecna kadencja jest jego drugą i ustawowo ostatnią.

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