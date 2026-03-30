Prezydent Serbii ogłasza sukces. "Dziękuję prezydentowi Putinowi"

Maciej Olanicki

Prezydent Serbii Aleksandar Vucić uzgodnił z Władimirem Putinem przedłużenie umowy na zakup rosyjskiego gazu - podała agencja Beta. Według Vucica Serbia kupiła rosyjski gaz na "bardzo korzystnych warunkach". - Będziemy drugim lub trzecim krajem w Europie z najniższą ceną gazu - zapewnił prezydent.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Aleksandar Vucic w Moskwie
Prezydent Serbii ogłosił zawarcie z Rosją kolejnej umowy na zakup gazu

W skrócie

  • Aleksandar Vucic ogłosił, że Serbia przedłużyła umowę na zakup rosyjskiego gazu na kolejne trzy miesiące na bardzo korzystnych warunkach.
  • Vucic poinformował o rozmowach z Władimirem Putinem, dotyczących współpracy przy produkcji leków, rosyjskich inwestycji w Serbii oraz szczegółach dostaw gazu.
  • W Serbii nasilają się protesty studenckie przeciwko rządom Vucica i rośnie napięcie społeczne związane m.in. z sojuszem z Rosją.
Aleksandar Vucic ogłosił w poniedziałek, że rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Prezydent poinformował, że udało się zatwierdzić umowę na zakup przez Serbię rosyjskiego gazu.

- To, co jest dla mnie niezwykle ważne i za co dziękuję prezydentowi Putinowi, to fakt, że uzyskaliśmy kolejne trzymiesięczne przedłużenie kontraktu - przekazał prezydent Serbii.

Serbia. Vucic dogadał się z Rosją, chodzi o gaz

- Uzyskaliśmy kolejne trzymiesięczne przedłużenie umowy gazowej na bardzo korzystnych warunkach. Będziemy drugim lub trzecim krajem w Europie z najniższą ceną gazu, najprawdopodobniej drugim po Białorusi - powiedział Vucic cytowany przez agencję Beta.

Zobacz również:

Prezydent Serbii oświadczył, że powstaje sojusz przeciwko jego państwu
Świat

Prezydent Serbii wprost: Zaatakują nas trzy kraje

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

Prezydent Serbii stwierdził, że oprócz dostaw gazu rozmawiał z Putinem także o współpracy przy produkcji leków i szczepionek oraz rosyjskich inwestycjach w Serbii - od rozwoju kolei po energetykę jądrową.

Według zapewnień Vucica umowa na zakup rosyjskiego gazu zakłada elastyczne warunki i podobnie jak trzymiesięczna umowa wygasająca we wtorek zakłada zakup sześciu milionów metrów sześciennych gazu dziennie w cenie 320 do 330 dol. za metr.

W Serbii eskaluje napięcie. Widmo kolejnych protestów studenckich

Serbia pozostaje jednym z najbardziej uzależnionych od rosyjskiego gazu państw w Europie. Według danych Fundacji Roberta Schumana Rosja odpowiada nawet za 90 proc. dostaw.

Sojuszowi z Rosją sprzeciwiają się młodzi Serbowie. W połowie lutego największymi miastami kraju wstrząsnęły protesty studenckie - ich uczestnicy zostali zaatakowani przez osoby - zidentyfikowane przez ofiary ataku- jako bojówkarze młodzieżówki rządzącej Serbskiej Partii Postępowej.

Zobacz również:

Serbia. Studenci nieustannie protestują przeciwko rządowi
Świat

Dantejskie sceny na Bałkanach. Na ulicach polała się krew

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

Według raportu Ośrodka Studiów Wschodnich z początku marca w Serbii nasilają się próby powtórnej mobilizacji ruchu studenckiego, sprzeciwiającego się rządom Vučića.

"Rosnąca kontrola władzy nad ostatnimi niezależnymi instytucjami państwowymi i wzmożenie aktywności ruchu studenckiego może najbliższych miesiącach doprowadzić do ponownego nasilenia napięć społecznych" - podał OSW.

Źródło: Beta, OSW, Fundacja Roberta Szumana

Zobacz również:

Viktor Orban: W 1999 r. Bill Clinton chciał, żebyśmy zaatakowali Serbię
Świat

Orban wrócił do przeszłości. "Clinton chciał, żebyśmy zaatakowali"

Joanna Mazur
Joanna Mazur
"Chcieliśmy dać wyraz". Głosował inaczej niż reszta PiS. Teraz Szczucki wyjaśniaPolsat NewsPolsat News

