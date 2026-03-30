W skrócie Aleksandar Vucic ogłosił, że Serbia przedłużyła umowę na zakup rosyjskiego gazu na kolejne trzy miesiące na bardzo korzystnych warunkach.

Vucic poinformował o rozmowach z Władimirem Putinem, dotyczących współpracy przy produkcji leków, rosyjskich inwestycji w Serbii oraz szczegółach dostaw gazu.

W Serbii nasilają się protesty studenckie przeciwko rządom Vucica i rośnie napięcie społeczne związane m.in. z sojuszem z Rosją.

Aleksandar Vucic ogłosił w poniedziałek, że rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Prezydent poinformował, że udało się zatwierdzić umowę na zakup przez Serbię rosyjskiego gazu.

- To, co jest dla mnie niezwykle ważne i za co dziękuję prezydentowi Putinowi, to fakt, że uzyskaliśmy kolejne trzymiesięczne przedłużenie kontraktu - przekazał prezydent Serbii.

Serbia. Vucic dogadał się z Rosją, chodzi o gaz

- Uzyskaliśmy kolejne trzymiesięczne przedłużenie umowy gazowej na bardzo korzystnych warunkach. Będziemy drugim lub trzecim krajem w Europie z najniższą ceną gazu, najprawdopodobniej drugim po Białorusi - powiedział Vucic cytowany przez agencję Beta.

Zobacz również: Jakub Krzywiecki

Prezydent Serbii stwierdził, że oprócz dostaw gazu rozmawiał z Putinem także o współpracy przy produkcji leków i szczepionek oraz rosyjskich inwestycjach w Serbii - od rozwoju kolei po energetykę jądrową.

Według zapewnień Vucica umowa na zakup rosyjskiego gazu zakłada elastyczne warunki i podobnie jak trzymiesięczna umowa wygasająca we wtorek zakłada zakup sześciu milionów metrów sześciennych gazu dziennie w cenie 320 do 330 dol. za metr.

W Serbii eskaluje napięcie. Widmo kolejnych protestów studenckich

Serbia pozostaje jednym z najbardziej uzależnionych od rosyjskiego gazu państw w Europie. Według danych Fundacji Roberta Schumana Rosja odpowiada nawet za 90 proc. dostaw.

Sojuszowi z Rosją sprzeciwiają się młodzi Serbowie. W połowie lutego największymi miastami kraju wstrząsnęły protesty studenckie - ich uczestnicy zostali zaatakowani przez osoby - zidentyfikowane przez ofiary ataku- jako bojówkarze młodzieżówki rządzącej Serbskiej Partii Postępowej.

Zobacz również: Dawid Szczyrbowski

Według raportu Ośrodka Studiów Wschodnich z początku marca w Serbii nasilają się próby powtórnej mobilizacji ruchu studenckiego, sprzeciwiającego się rządom Vučića.

"Rosnąca kontrola władzy nad ostatnimi niezależnymi instytucjami państwowymi i wzmożenie aktywności ruchu studenckiego może w najbliższych miesiącach doprowadzić do ponownego nasilenia napięć społecznych" - podał OSW.

Źródło: Beta, OSW, Fundacja Roberta Szumana

"Chcieliśmy dać wyraz". Głosował inaczej niż reszta PiS. Teraz Szczucki wyjaśnia Polsat News Polsat News