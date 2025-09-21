W skrócie Prezydent Karol Nawrocki przyleciał do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ.

W planie wizyty są wystąpienia oraz spotkania z przywódcami politycznymi i biznesem USA.

W przemówieniu prezydent poruszy sprawy bezpieczeństwa międzynarodowego, m.in. rolę Rosji i wpływ sztucznej inteligencji.

Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku po godzinie 19 czasu lokalnego (1 w nocy w Polsce). Prezydentowi towarzyszy małżonka Marta Nawrocka.

Prezydent Polski uczestniczyć będzie w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Karol Nawrocki wygłosi przemówienie pierwszego dnia debaty generalnej we wtorek w sesji popołudniowej (ok. 23 czasu polskiego).

Karol Nawrocki w USA. 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ i szereg spotkań

Podczas pobytu w USA, który potrwa do środy, zaplanowane są też spotkania polskiego lidera z przywódcami innych krajów.

Według zapowiedzi szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcina Przydacza, prezydent Nawrocki spotka się z najważniejszymi przedstawicielami świata polityki i gospodarki oraz biznesu USA, m.in. z inwestorami amerykańskimi w Polsce oraz przedstawicielami firm dostarczających sprzęt wojskowy na zamówienie polskiej armii.

- Oczywiście będzie tam obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i do takiego kontaktu z całą pewnością dojdzie w najbliższym czasie - podkreślił przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent Polski rozpocznie swój pobyt w USA od wizyty w sanktuarium maryjnym w Doylestown w Pensylwanii zwanym Amerykańską Częstochową, gdzie znajduje się replika obrazu z Jasnej Góry. Tam weźmie udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej śp. premiera Jana Olszewskiego, mszy świętej oraz ceremonii wręczania odznaczeń działaczom polonijnym.

Prezydent wygłosi przemówienie na forum ONZ. Jednym z tematów Rosja

Jak zapowiedział przed odlotem polskiej delegacji do USA minister Przydacz, w wystąpieniu na forum ONZ prezydent Nawrocki skupi się na kwestiach bezpieczeństwa oraz zaprezentuje polski pogląd na przyszłość relacji międzynarodowych i globalny ład.

Prezydent będzie też mówił o wyzwaniach regionalnych, m.in. "wyzwaniach natury bezpieczeństwa w związku z agresywną postawą Rosji, z jej celami - a tym celem jest zburzenie czy przebudowanie dotychczasowej architektury bezpieczeństwa i odejście od świata opartego o zasady prawa międzynarodowego na rzecz prawa opartego o prawo siły, bo tym w istocie kieruje się polityka rosyjska".

Karol Nawrocki weźmie też udział w debacie wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat wyzwań, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja, silnie wpływając m.in. na polityczną i międzynarodową rzeczywistość.

