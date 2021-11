Prezydent: Polska nie uzna żadnych ustaleń ws. granicy ponad naszymi głowami

Andrzej Duda odniósł się tym samym do telefonicznej rozmowy kanclerz Niemiec Angela Merkel z Władimirem Putinem o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Niemiecka polityk chce, by prezydent Rosji wywarł wpływ na reżim w Mińsku w sprawie migrantów. Putin odbił piłeczkę i odesłał Merkel oraz unijne kraje bezpośrednio do władz Białorusi.





Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej

Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Podgoricy wśród tematów rozmów z prezydentem Czarnogóry Milo Djukanoviciem wymienił m.in. bezpieczeństwo i sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Poza rozmową kanclerz Angeli Merkel z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką, wypowiedział się też m.in. o ewentualnym zagrożeniu militarnym na granicy.

Prezydent zaznaczył, że to Alaksandr Łukaszenka "wpycha" migrantów do UE, którym zapewnił możliwość dotarcia do Mińska.

- Władze białoruskie, reżim białoruski, używając do tego umundurowanych sił białoruskich, spycha tych ludzi, traktując ich przedmiotowo, na polską granicę, gdzie dochodzi do zamieszek - mówił Duda.

Podkreślał, że Polska ma obowiązek bronienia granicy UE przed nielegalną migracją.

- Dzisiaj żadnego czytelnego militarnego niebezpieczeństwa nie ma w tym kontekście, jest to problem spychanych na naszą granicę przez siły militarne, ale jednak osób, które są cywilami - powiedział prezydent.

- Jest to blisko granicy Polski z Litwą, blisko strategicznego miejsca, jakim jest przesmyk suwalski - jedyny pas lądu, który łączy państwa bałtyckie z resztą UE i NATO, w związku z czym jest to miejsce strategiczne i z całą pewnością Sojusz Północnoatlantycki powinien dzisiaj zwracać na to uwagę i bacznie obserwować - dodał.

Rozszerzenie UE

Podczas rozmowy z prezydentem Czarnogóry, Andrzej Duda wskazał, że Polska absolutnie popiera aspiracje europejskie Czarnogóry.

- Podpisujemy się pod tym, jak to się mówi, dwiema rękami, aby Czarnogóra stała się pełnoprawnym członkiem UE - podkreślił.

Mówił, że nie bardzo rozumie politykę przede wszystkim tych wielkich państw UE, które "w sposób ewidentny spowolniły procesy integracyjne".

- W dobie Brexitu, kiedy nastąpiło wyjście z UE jednego z wielkich państw zachodnich uważam, że jest oczywistą odpowiedzią na ten fakt powinno być przyjęcie do UE nowych państw członkowskich po to, żeby pokazać, że Unia jest żywa, jest atrakcyjna dla narodów Europy - mówił Duda.



- Polska jest absolutnie i pozostaje zwolennikiem polityki otwartych drzwi UE - oświadczył.

Duda zaprosił prezydenta Czarnogóry do złożenia wizyty w Polsce.

- Mam nadzieję, że będziemy mogli wtedy w Warszawie zorganizować forum gospodarcze, które z jednej stronu będzie promowało Czarnogórę jako miejsce, które warto odwiedzić, ale z drugiej strony przede wszystkim będzie promowało właśnie to, żeby się z Czarnogórą związać gospodarczo, aby tutaj inwestować i prowadzić biznes - powiedział prezydent.