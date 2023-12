COP28 w Dubaju. Andrzej Duda: Człowiek musi być na na czele transformacji energetycznej

- Aby uczynić transformację energetyczną sprawiedliwą, nie możemy podważać jakości życia ludzi. Miejmy na uwadze - przechodząc od paliw kopalnych do efektywnych, niskoemisyjnych źródeł energii, upewnijmy się, że ten proces będzie rozsądny i racjonalny - zaapelował do światowych przywódców polski prezydent.

Prezydent: Ambitne cele muszą mieć na uwadze poszanowanie jakości życia

Elektrownia jądrowa w Polsce. "To stabilna i niezbędna dla nas energia"

Andrzej Duda przekazał, że podczas konferencji "zostanie przyjęta deklaracja o potrojeniu wielkości energii pochodzącej z atomu do 2050 roku". - Będziemy brali udział w przyjęciu tej deklaracji, to po pierwsze. Po drugie - w tej chwili w instytucjach europejskiej trwa praca nad przyjęciem przez kolejne instytucje zaliczania (...) atomu jako źródła energii zeroemisyjnego. To bardzo ważne dla polityki klimatycznej na przyszłość, to klimatycznie czysta energia - powiedział Duda, wskazując także m.in. na stabilność dostawa energii z atomu.