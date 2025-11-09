W skrócie Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przestrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji i wzrostem poparcia dla skrajnej prawicy.

Podkreśla, że demokracja w Niemczech jest w jednym z najtrudniejszych momentów od dekad, ale potrafi się bronić.

Wskazuje, że 9 listopada to szczególna data symbolizująca ważne wydarzenia w niemieckiej historii.

W niedzielę Niemcy obchodzą rocznicę upadku muru berlińskiego i proklamowania Republiki Weimarskiej, a także wspominają ofiary nocy kryształowej. Z okazji tego ważnego dla Niemiec dnia prezydent Frank-Walter Steinmeier przemawiał na uroczystości w swojej oficjalnej siedzibie.

- Nigdy w historii naszego zjednoczonego państwa demokracja i wolność nie były tak bardzo atakowane. Zagrożenie płynie ze strony rosyjskiego agresora, który zburzył nasz porządek pokojowy i przed którym musimy się bronić - mówił Steinmeier.

Prezydent Niemiec o ataku ze strony prawicowych sił. "Polityka strachu"

Zdaniem prezydenta Niemiec źródłem zagrożenia dla demokracji są także "siły skrajnie prawicowe, które zyskują poparcie w społeczeństwie". - Populiści i ekstremiści szydzą z instytucji demokratycznych, zatruwają nasze debaty, uprawiają politykę strachu - wyliczał Steinmeier.

Ocenił, że obywatele przestali już obawiać się przyznawania do radykalnych poglądów. Według niego, patrząc na sytuację w Niemczech, można "przecierać oczy ze zdumienia". - Nie wolno nam niepostrzeżenie wpaść w nową fascynację autorytaryzmem - ostrzegł.

Choć w swoim przemówieniu nie wymienił nazwy prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD), to nawiązał do tego ugrupowania stwierdzeniem, że partia, która "wkracza na drogę wrogiego stosunku do konstytucji" musi liczyć się z możliwością delegalizacji.

Przemówienie prezydenta Niemiec. "Demokracja potrafi się bronić"

Frank-Walter Steinmeier przestrzegł, że "ekstremizm i postawa obywatelska nie dają się pogodzić". Wyraził przekonanie, że "przyszłość naszej demokracji rozstrzygnie się w internecie". Zarazem według niemieckiego prezydenta demokracja nie jest bezbronna i skazana na bezsilność. - Demokracja potrafi się bronić - oświadczył.

W przemówieniu Steimeier przestrzegał ponadto przed antysemityzmem. Zauważył, że data 9 listopada "symbolizuje zarówno światło, jak i cień, najgłębsze otchłanie i najszczęśliwsze chwile naszej historii".

Niemcy. Co wydarzyło się 9 listopada?

9 listopada to wyjątkowy dzień w kalendarzu dla Niemców, łączą się z nim trzy przełomowe wydarzenia w ich historii. W 1918 roku w ten dzień ogłoszono abdykację Wilhelma II Hohenzollerna i proklamowano Republikę Weimarską.

W nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. władze nazistowskie zainicjowały w Niemczech pogrom Żydów, znany pod nazwą nocy kryształowej.

Dokładnie 51 lat później, w nocy z 9 na 10 listopada 1989 roku, upadł mur berliński, symbol zimnej wojny i podziału Niemiec.

