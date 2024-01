Masowe strajki rolników sparaliżowały Niemcy . Do problemów rządu odniósł się prezydent Frank-Walter Steinmeier. Polityk przyznał, że partie koalicji rządzącej tracą poparcie , co jest efektem nietrafionych decyzji.

Co więcej, zdaniem prezydenta problem leży w komunikacji między elitą władzy oraz wyborcami. - Jeśli zaufanie do rządu spada, to także dlatego, że decyzje nie zostały w wystarczającym stopniu zakomunikowane - wskazała głowa państwa.